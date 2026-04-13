09:56, 13 апреля 2026

Женщина и ребенок оказались под снегом после схода лавины в Дагестане

Снежная лавина накрыла дома в селе Шаитли. 12 апреля 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DXD9CUXjQNp/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Снежная лавина накрыла два дома в горном селе Шаитли. По данным спасателей, под снегом оказались женщина с ребенком.

Как писал "Кавказский узел", дорога к селу Гуйми Лакского района завалена после схода селя, жители не могут съездить даже за продуктами, заявили 12 апреля сельчане и пожаловались на отсутствие помощи.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Лавина сошла в селе Шаитли Цунтинского района, сообщает сегодня на своем сайте управление МЧС по Дагестану. "По предварительной информации, лавиной накрыло два дома, проводится эвакуация людей", - говорится в публикации.

По данным ведомства, под снегом оказались женщина с ребенком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС", - пишет агентство.

Вчера, 12 апреля, на участке дороги местного значения Удок – Терутли в Цунтинском районе также сошла лавина шириной в семь метров и высотой в полтора метра. Ее объем оценен в 1050 кубометров.

"Лавина вышла на полотно дороги, нарушено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Цокох, Терутли , Махалатли и пограничной заставой", - сообщило в тот день на своем сайте ГУ МЧС по Дагестану. 

Напомним, в начале февраля дороги в Цунтинском районе оказались завалены снегом из-за схода лавин, и местным жителям пришлось несколько километров нести тело покойного для похорон в его родном селе.

25 марта 2025 года на автодорогу Агвали - Шаури - Кидеро в Цунтинском районе также сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но на следующий день на этом же участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

В феврале 2023 года жителям села Хутрах пришлось два километра по сугробам нести женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
