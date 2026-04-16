×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:22, 16 апреля 2026

Сельчане в горах Дагестана подсчитывают ущерб от непогоды

Село Хосрех после снегопадов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В высокогорном селении Хосрех, оказавшемся в блокаде из-за снега, повреждены десятки домов и погибло много скота. Транспортное сообщение в Кулинском районе Дагестана находится под угрозой из-за оползней. 

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля глава МЧС России Александр Куренков объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками. В дополнение к нему глава Дагестана 15 апреля ввел режим ЧС регионального характера из-за непогоды в ряде районов республики, в том числе горных, где люди оказались в сложных условиях из-за выпавшего снега.

Село Хосрех Кулинского района оказалось в снежной блокаде на высоте более 2000 метров, 13 апреля глава Хосреха попросил отправить в заблокированный населенный пункт продукты. Природные катаклизмы на время парализовали жизнь как в самом селении, так и в райцентре Кули,  рассказал "Кавказскому узлу" уроженец Хосреха Теймур. 

Сообщения медиа о бедствии в Кулинском районе помогли привлечь внимание к проблемам местных жителей, сообщил житель селения Хосрех Абдуджалил “Кавказскому узлу”. С ферм, отрезанных от основной части селения, по его данным, были эвакуированы дети. "Подключились разные каналы: ННТ приезжало, ролик сняли, оповестили Дагестан, но вот как власти отреагировали, у меня сведений нет. Один раз МЧС вертолет отправило, чтобы с ферм детей забрать, троих детей увезли, больше вертолета не видели”, - сказал он.

Жители ферм, по его словам, оказались в наиболее сложном положении. “Само село не так сильно страдает, а люди, которые находятся на ферме, получается, в ловушке находятся. Единственное их спасение - только вертолет, наверное, потому что на лошадях не проедешь, лошади сами умирают. И туда никак не пройти, абсолютно никак. А есть фермы такие, куда даже автомобильной дороги не было, туда люди ездили либо на мотоциклах, либо на лошадях", - пояснил Абдуджалил.

По словам мужчины, в Хосрехе за последнюю неделю было две волны сильного снегопада. С15 апреля ситуация начинает постепенно улучшаться, электричество сейчас в селе есть. "Но связь плохая, сотовые вышки, видимо, связаны с электросетями и многие вышли из строя. Свет в селе есть, но людям трудно дозвониться, поэтому молодежь вынуждена бывает ездить в горы, где связь лучше”, - отметил Абдуджалил.

Житель Хосреха опасается, что оползни могут перекрыть дорогу в Кулинский район со всех сторон. “Туда из города сейчас  практически не добраться: кто-то рискует, едет по дороге, но там оползень огромный навис, который вот-вот сейчас рухнет. Люди все равно рискуют, проезжают, хотя это смертельно опасно", - добавил он.

Глава Хосреха Арсен Алларазуев подтвердил, что электричество в селении есть. Связь, по его словам, также налажена "Все уже нормально у нас, коммуникации восстановили, нормально действуют. Продукты тоже есть. Ожидаем, что (16 апреля) прилетит вертолет МЧС, лекарства привезет”, - сказал он “Кавказскому узлу”. 

Он указал, что основная помощь сельчанам была оказана волонтерами из числа уроженцев Хосреха. Сейчас местным властям предстоит решить проблему восстановления домов, получивших повреждения во время стихии. 

"До 70 домов повреждено: в каких-то крыши обвалены, где-то внутрь вода зашла. Будем решать с МЧС и другими органами что делать - или не отселяя людей ремонт производить, или придется эвакуировать часть жителей пострадавших домов. Но главное, сами люди все целы, живы. А сколько лошадей и другого скота погибло, мы пока еще не подсчитали", - отметил Алларазуев.

Непогода лишила жителей электричества, а из-за отсутствия кормов погибли сельскохозяйственные животные, однако о проблемах в труднодоступных селах власти информировали мало. Важно переключить внимание на горные районы, оказавшиеся в сложных условиях из-за обильных снегопадов - Кулинский, Агульский, Курахский и другие, указал ранее дагестанский журналист. 

Жители другого высокогорного района Дагестана, Цунтинского, 14 апреля пожаловались, что из-за частых отключений света и отсутствия резервного питания в местной больнице не работает жизненно важное медицинское оборудование. “Кавказскому узлу”не удалось дозвониться по официальным телефонным номерам Цунтинской больницы; сотрудник учреждения Адильбек, находящийся в Махачкале, сообщил, что и сам не может связаться с коллегами. 

"Мне позвонили, вроде бы электричество, говорят, появилось. Но работает ли медицинское оборудование и есть ли в достатке медикаменты, сейчас неизвестно. Сам пытался дозвониться - связи нет”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

Адильбек отметил, что массового перевода пациентов из Цунтинской больницы не было. “Насчет одного пациента мне сказали, что его в Махачкалу на вертолете доставили, вероятно тяжелый случай. Остальные на месте остаются”, - добавил он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:23, 16 апреля 2026
Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде
21:31, 15 апреля 2026
В заблокированное снегом село Бежта в Дагестане доставили продукты и топливо
19:51, 15 апреля 2026
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
17:37, 15 апреля 2026
Пограничник погиб при сходе лавины в Цумадинском районе
13:00, 15 апреля 2026
Комбатант из Ингушетии убит в военной операции
10:06, 15 апреля 2026
Боец из Камышина убит в военной операции
Все события дня
Новости
05:22, 16 апреля 2026
Жители поселка в Махачкале упрекнули чиновников в бездействии
Допрос в полиции. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:39, 15 апреля 2026
Сотрудники "Сапы" во Владикавказе отпущены после многочасового допроса
Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Фото: Стоп-кадр видеосюжета "Первого канала", скриншот видео Youtube канала "Факультет социальных наук ПСТГУ"
21:58, 14 апреля 2026
Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью
Волонтер в больнице. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:38, 14 апреля 2026
Волонтер из Геджуха получил смертельные травмы в Мамедкале
Женская рука на снегу. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:39, 14 апреля 2026
Умерла попавшая под лавину жительница Дагестана
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру
16 апреля 2026, 01:29
Часть арестантов в СИЗО Таганрога прекратила голодовку

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 апреля 2026, 18:37
Приговор застройщику из Нальчика по делу о квартирах для сирот оставлен в силе

Рауф Арашуков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 апреля 2026, 11:05
Близкие Арашукова получили отказ на просьбу перевести его в другую колонию

Новостройки в Нальчике. Кадр видео Александр Кравцов-Нальчик (Кабардино-Балкария) на YouTube
14 апреля 2026, 22:41
Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше