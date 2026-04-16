Сельчане в горах Дагестана подсчитывают ущерб от непогоды

В высокогорном селении Хосрех, оказавшемся в блокаде из-за снега, повреждены десятки домов и погибло много скота. Транспортное сообщение в Кулинском районе Дагестана находится под угрозой из-за оползней.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля глава МЧС России Александр Куренков объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками. В дополнение к нему глава Дагестана 15 апреля ввел режим ЧС регионального характера из-за непогоды в ряде районов республики, в том числе горных, где люди оказались в сложных условиях из-за выпавшего снега.

Село Хосрех Кулинского района оказалось в снежной блокаде на высоте более 2000 метров, 13 апреля глава Хосреха попросил отправить в заблокированный населенный пункт продукты. Природные катаклизмы на время парализовали жизнь как в самом селении, так и в райцентре Кули, рассказал "Кавказскому узлу" уроженец Хосреха Теймур.

Сообщения медиа о бедствии в Кулинском районе помогли привлечь внимание к проблемам местных жителей, сообщил житель селения Хосрех Абдуджалил “Кавказскому узлу”. С ферм, отрезанных от основной части селения, по его данным, были эвакуированы дети. "Подключились разные каналы: ННТ приезжало, ролик сняли, оповестили Дагестан, но вот как власти отреагировали, у меня сведений нет. Один раз МЧС вертолет отправило, чтобы с ферм детей забрать, троих детей увезли, больше вертолета не видели”, - сказал он.

Жители ферм, по его словам, оказались в наиболее сложном положении. “Само село не так сильно страдает, а люди, которые находятся на ферме, получается, в ловушке находятся. Единственное их спасение - только вертолет, наверное, потому что на лошадях не проедешь, лошади сами умирают. И туда никак не пройти, абсолютно никак. А есть фермы такие, куда даже автомобильной дороги не было, туда люди ездили либо на мотоциклах, либо на лошадях", - пояснил Абдуджалил.

По словам мужчины, в Хосрехе за последнюю неделю было две волны сильного снегопада. С15 апреля ситуация начинает постепенно улучшаться, электричество сейчас в селе есть. "Но связь плохая, сотовые вышки, видимо, связаны с электросетями и многие вышли из строя. Свет в селе есть, но людям трудно дозвониться, поэтому молодежь вынуждена бывает ездить в горы, где связь лучше”, - отметил Абдуджалил.

Житель Хосреха опасается, что оползни могут перекрыть дорогу в Кулинский район со всех сторон. “Туда из города сейчас практически не добраться: кто-то рискует, едет по дороге, но там оползень огромный навис, который вот-вот сейчас рухнет. Люди все равно рискуют, проезжают, хотя это смертельно опасно", - добавил он.

Глава Хосреха Арсен Алларазуев подтвердил, что электричество в селении есть. Связь, по его словам, также налажена "Все уже нормально у нас, коммуникации восстановили, нормально действуют. Продукты тоже есть. Ожидаем, что (16 апреля) прилетит вертолет МЧС, лекарства привезет”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Он указал, что основная помощь сельчанам была оказана волонтерами из числа уроженцев Хосреха. Сейчас местным властям предстоит решить проблему восстановления домов, получивших повреждения во время стихии.

"До 70 домов повреждено: в каких-то крыши обвалены, где-то внутрь вода зашла. Будем решать с МЧС и другими органами что делать - или не отселяя людей ремонт производить, или придется эвакуировать часть жителей пострадавших домов. Но главное, сами люди все целы, живы. А сколько лошадей и другого скота погибло, мы пока еще не подсчитали", - отметил Алларазуев.

Непогода лишила жителей электричества, а из-за отсутствия кормов погибли сельскохозяйственные животные, однако о проблемах в труднодоступных селах власти информировали мало. Важно переключить внимание на горные районы, оказавшиеся в сложных условиях из-за обильных снегопадов - Кулинский, Агульский, Курахский и другие, указал ранее дагестанский журналист.

Жители другого высокогорного района Дагестана, Цунтинского, 14 апреля пожаловались, что из-за частых отключений света и отсутствия резервного питания в местной больнице не работает жизненно важное медицинское оборудование. “Кавказскому узлу”не удалось дозвониться по официальным телефонным номерам Цунтинской больницы; сотрудник учреждения Адильбек, находящийся в Махачкале, сообщил, что и сам не может связаться с коллегами.

"Мне позвонили, вроде бы электричество, говорят, появилось. Но работает ли медицинское оборудование и есть ли в достатке медикаменты, сейчас неизвестно. Сам пытался дозвониться - связи нет”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Адильбек отметил, что массового перевода пациентов из Цунтинской больницы не было. “Насчет одного пациента мне сказали, что его в Махачкалу на вертолете доставили, вероятно тяжелый случай. Остальные на месте остаются”, - добавил он.