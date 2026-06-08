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22:48, 8 июня 2026

Активисты в Тбилиси отреагировали на задержание Садыгова

Участница акции в Тбилиси с портретом Афгана Садыгова. Фото: Khatia Kakhidze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники собрания у парламента Грузии в 558-й день непрерывных протестов выразили солидарность с задержанным азербайджанским журналистом Афганом Садыговым и отреагировали на результаты парламентских выборов в Армении. 

Как писал "Кавказский узел", 7 июня, в 557-й день непрерывных протестов участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси призвали освободить политзаключенных.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами, флагами ЕС и США сегодня вечером вышли на проспект Руставели у здания парламента в 558-й день подряд. 

Демонстранты выразили свою поддержку азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову, которого, по информации его супруги, сегодня задержали неизвестные в масках и гражданской одежде. Одна из участниц акции держала плакат: "Свободу Афгану Садыгову" на азербайджанском языке, другая - фотографию журналиста во время одной из акций на Руставели, когда он сжег фотографии Кобахидзе и Путина, передает Publika. 

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее, 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. До депортации Садыгов был постоянным участником акций у парламента Грузии, он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах на Руставели и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. После его выдворения протестующие выходили к парламенту под лозунгом: "Солидарность с Афганом". 

Также у протестующих были плакаты: "Мы живем в антисоциальном государстве" и "Свободу Мзии", следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.  

Протестующие в Тбилиси также отреагировали на поражение пророссийских сил на парламентских выборах в Армении. "Россия проиграла и в Армении", - гласил один из плакатов. Лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, хотя сохранит членство в ЕАЭС и продолжит развивать отношения как с Россией, так и с другими государствами-участниками этого объединения.

Также сегодня стало известно, что более 20 участников митинга 4 октября, арестованных по обвинению в сносе ограждения президентского дворца, заключили с прокуратурой сделку, предполагающую освобождение в обмен на признание вины. В ближайшие дни будут освобождены шестеро обвиняемых: Хвича Гогохия, Георгий Руруа, Георгий Коркия, Леван Джикия, Лаша Иванадзе и Серго Мегрелишвили. По условиям соглашения им назначат по три года условного срока, передал телеканал Pirveli. 

“Кавказский узел” писал, что 7 мая Тбилисский городской суд приговорил к длительным срокам заключения организаторов и участников протестной акции, которая прошла в день муниципальных выборов 4 октября 2025 года и завершилась попыткой штурма президентского дворца. Среди осужденных - 71-летний оперный певец Паата Бурчуладзе, который приговорен к семи годам заключения. Защита назвала приговор политически мотивированным.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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