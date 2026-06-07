Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на Руставели в 557-й день подряд

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Участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси в 557-й день непрерывных протестов призвали освободить политзаключенных. Днем состоялся "Марш благодарности" в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна, участники которого выразили признательность протестующим и студентам.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня, в 556-й день непрерывных протестов, перед началом акции под лозунгом: "Вместе против насилия и угнетения" подверглись нападению активистка Тамуна Гиоргадзе и фотограф Леван Зазадзе, по данным активистов, на них напал провокатор.

Участники беспрерывных акций с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня вышли к зданию парламента на проспекте Руставели в 557-й вечер подряд, напомнив о неизменных требованиях - освободить политзаключенных и провести новые, прозрачные выборы. Некоторые из активистов принесли с собой флаги других стран, в том числе США и Украины.

На проспекте Руставели днем состоялся "Марш благодарности" в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Участники митинга говорят, что это праздник единства, солидарности и результатов, достигнутых благодаря совместным усилиям.

Протестующие на проспекте Руставели на регулярной основе поддерживали требования о закупке современных препаратов для детей с синдромом Дюшенна, чьи родители с 20 апреля проводили непрерывную круглосуточную акцию у здания администрации правительства. По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life. 4 июня власти Грузии согласились подготовить закупку лекарств для детей, после чего родители прекратили свою акцию у администрации правительства.

Участники марша несли плакаты: "Спасибо Грузия", "Жизнь одного ребенка равна мирозданию", "Когда народ не сдался и победил Дюшен".

По словам организаторов марша и родителей детей, марш посвящен всем тем, кто был рядом с ними во время протеста и поддержал требование о доступе к жизненно необходимому лечению для детей.

Родители выразили особую благодарность студентам Государственного университета Илии, которые провели благотворительный марафон и внесли значительный вклад в мобилизацию необходимых финансовых ресурсов для детей.

"Марш благодарности" начался в районе станции метро Руставели и символически завершился у здания администрации.

Один из родителей ребенка с миодистрофией Дюшенна Каха Цикаришвили заявил, что маршем в поддержку больных синдромом Дюшенна они не благодарят власть.

"Марши в поддержку больных синдромом Дюшенна начались с субботних маршей. Большинство участников практически всегда составляли люди с Руставели. Это те люди, которые поддержали нас больше, чем родные братья и сёстры, и вместе с нами ночевали у здания канцелярии правительства. Это те люди, значительная часть которых была арестована за то, что стояла на проезжей части или тротуаре, и либо получила штрафы в размере 5000 лари (1881 доллар США), либо уже их оплатила", - написал Цикаришвили на своей странице в Facebook*.

По его словам, помогали люди, чьи счета арестованы, но которые всё равно собирали последние копейки, чтобы помочь другим. Благодаря участникам ежедневных протестов было собрано 2,3 миллиона лари (около 865,5 тысяч долларов США) на помощь детям.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".