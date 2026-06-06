Два человека подверглись нападению перед акцией в Тбилиси против насилия

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Шествие под лозунгом «Вместе против насилия и угнетения» состоялось в Тбилиси в 556-й день ежедневных протестов. Перед началом акции подверглись нападению активистка Тамуна Гиоргадзе и фотограф Леван Зазадзе, по данным активистов, на них напал провокатор.

Как писал "Кавказский узел", участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси в 555-й день непрерывных протестов призвали "Грузинскую мечту" уйти.

«Вместе против насилия и угнетения» — таков лозунг протестного марша от филармонии к зданию парламента. В рамках традиционного субботнего марша граждане протестуют против «полицейского насилия». В марше также принимает участие 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили, пишет "Интерпрессньюс".

Участники шествия держали плакаты различного содержания, в том числе с портретами политзаключенных, а также флаги Грузии,США и Европейского союза.

Сегодня 556-й день ежедневных протестных акций, которые начались после того, как 28 ноября 2024 года после того, как Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке интеграции в Евросоюз до 2028 года, сообщает Publika.

Перед началом акции неизвестный человек напал на активистку Тамуну Гиоргадзе и фоторепортера Левана Зазадзе. У Зазадзе травмы глаза и руки, сообщил на своей странице в Facebook* фотограф Георгий Мосиашвили (Mo Se).

Леван Зазадзе и Тамуна Гиоргадзе доставлены на допрос в отдел полиции, после чего их отпустили. Нападавшего также доставили в полицейский участок, пишет он.

Активистка Меги Диасамидзе сообщила, что этот человек появляется почти каждую субботу и пытается спровоцировать беспорядки. Она отмечает, что полиция дежурит на месте из-за проведения марша, но почему-то они подошли только после окончания стычки, пишет Tbilisi Life.

По данным Министерства внутренних дел, по факту инцидента возбуждено расследование по статье 126 Уголовного кодекса, касающейся насилия, проинформировало "Интерпрессньюс".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".