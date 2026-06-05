Сторонники евроинтеграции Грузии вышли к парламенту в 555-й день подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси в 555-й день непрерывных протестов призвали "Грузинскую мечту" уйти. Иранский оппозиционер, которому грозила депортация на родину, смог выехать в третью страну.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня, в 554-й день непрерывных протестов, участники собрания у парламента Грузии потребовали остановить депортацию беженца из Ирана.

Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня вышли к зданию парламента на проспекте Руставели в 555-й вечер подряд, напомнив о неизменных требованиях - освободить политзаключенных и провести новые, прозрачные выборы.

Некоторые из активистов принесли с собой флаги других стран, в том числе США и Украины. Один из плакатов на акции гласил: “У вас нет права уничтожить страну, уходите”, следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

В собрании, судя по публикациям грузинских медиа, участвовали не менее ста человек.

Гражданин Ирана Хади Ростами, который оказался под угрозой депортации из Грузии, смог добровольно выехать в третью страну. По словам родственников и адвоката, оппозиционер, долгое время живший в Грузии в статусе беженца, не хотел ее покидать, пишет Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".