Протестующие в Тбилиси объявили о победе в борьбе за лечение детей

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Власти Грузии согласились подготовить закупку лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, после чего родители прекратили свою акцию у администрации правительства. Участники собрания у парламента Грузии в 554-й день непрерывных протестов потребовали остановить депортацию беженца из Ирана.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня родители детей с миодистрофией Дюшенна добились встречи с главой правительства страны, но продолжили протестную акцию с требованием предоставить лекарства детям.

Протестующие на проспекте Руставели на регулярной основе поддерживают требования о закупке современных препаратов для детей с синдромом Дюшенна, чьи родители с 20 апреля проводят непрерывную круглосуточную акцию у здания администрации правительства. По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life.

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли сегодня вечером к зданию парламента на проспекте Руставели в 554-й день подряд. Активисты принесли с собой национальные флаги и флаги Евросоюза, у некоторых также были флаги США и Израиля.

В акции у парламента участвовали не менее 80 человек. Одна из участниц протеста держала плакат “У борьбы всегда есть смысл”, следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Несколько активистов провели под стенами парламента пикет с требованием остановить депортацию политических беженцев в Иран, передает Mtavari.

Они держали плакаты с портретом Хади Ростами - политического активиста из Ирана, который много лет прожил в Грузии, а теперь оказался под угрозой депортации на родину. Сотрудники иммиграционной полиции задержали Ростами 2 июня и сообщили, что срок его законного пребывания в Грузии истек.

“Политический активист был задержан из-за непродления его вида на жительство и проблем, связанных с рассмотрением его дела о предоставлении убежища, после того как он прожил в этой стране много лет”, - приводит слова информированного источника Publika.

По словам посла Ирана в Грузии, гражданин Ирана был арестован после того, как разбил окно в консульском отделе посольства.

“В соответствии с грузинским законодательством, указанное лицо будет задержано на шесть месяцев, а после уплаты штрафа будет депортировано из Грузии и лишено права на возвращение в страну”, - приводит слова посла Сейеда Али Моджани Interpressnews.

Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна сегодня завершили акцию у канцелярии правительства, которая в круглосуточном режиме продолжалась с 20 апреля. Власти Грузии согласились подготовить закупку лекарств для детей с синдромом Дюшенна, о чем премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил после встречи с их родителями.

“Мы согласовали конкретные медикаменты, по которым начнется работа. Окончательное решение будет принято с учетом различных факторов, включая условия, предложенные фармацевтическими компаниями”, - заявил, в частности, Кобахидзе.

Отец одного из больных детей Каха Цикаришвили, объявляя о прекращении протестов, сообщил, что анонсированный на воскресенье, 7 июня марш в Тбилиси станет “акцией благодарности” всем, кто поддерживал их требования.

“В воскресенье запланирован марш, чтобы поблагодарить наших сторонников, всю Грузию, а также правительство, принявшее это решение”, - приводит его слова “Новости Грузия”.

Решение о закупке лекарств для детей с синдромом Дюшенна родители и их сторонники назвали победой.

“Мы же говорили, что вынудим правительство выдать лекарства. Оказывается, родители борются за жизнь своих детей. Оказывается, что можно было закупить эти лекарства и они имеют сертификацию. Также будут удовлетворены наши требования об освобождении политзаключенных и новых справедливых выборах.Скорой всем победы”, - заявила во время акции на проспекте Руставели активистка Нана Тохвадзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".