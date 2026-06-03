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23:53, 3 июня 2026

Сторонники евроинтеграции Грузии протестуют у парламента 553 дня подряд

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se От 03.06.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=4329101807404558&set=pcb.4329101960737876 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

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Сторонники евроинтеграции Грузии 553-й день подряд вышли на акцию протеста, собрались несогласные с курсом властей и у здания Конституционного суда в Батуми. Родители детей с миодистрофией Дюшенна добились встречи с главой правительства страны, но продолжили протестную акцию с требованиес предоставить лекарства детям.

Как писал "Кавказский узел", участники собрания на проспекте Руставели 2 июня, в 552-й день непрерывных протестов, потребовали наказать полицейских, уличенных в насилии над задержанными в Гори. Этому же требованию была посвящена отдельная акция в Тбилиси.  

На проспекте Руставели в Тбилиси протестующие собрались сегодня 553-й день подряд, пишет фотограф Георгий Мосиашвили.

Как следует из  фотографий на  странице в Facebook* Publika, собравшиеся держали флаги Грузии, Евросоюза, США, плакаты, обстановка была спокойная.

В Батуми прошла проевропейский митинг у здания Конституционного суда, сообщило сегодня Netgazeti. Как следует из приложенного к публикации видео на странице издания в Facebook*, у здания суда собралась группа активистов с флагами Грузии и Евросоюза.

Родители детей с миодистрофией Дюшенна сегодня проводят 45-ю ночь у здания канцелярии правительства, пишет Publika.

Сегодня они провели встречу с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе. По словам одного из родителей Закро Гвишиани, стороны договорились создать рабочую группу, предположительно, новая встреча состоится 5 июня.

«Мы подробно передали информацию о лекарственных препаратах, существующих проблемах и о том, почему возникла необходимость в проведении непрерывной акции протеста перед зданием правительства. Мы настроены позитивно, поскольку со стороны премьер-министра прозвучали очень важные и содержательные вопросы. Мы обменялись информацией. Уже видим готовность господина Ираклия Кобахидзе максимально глубоко ознакомиться с ситуацией. Мы договорились, что будет создана рабочая группа и соответствующий формат работы. Максимум послезавтра мы вновь встретимся и отдельно обсудим вопросы, которые сегодня не успели рассмотреть. 
Также мы донесли информацию о том, что наш процесс не является политически управляемым. Главное требование родителей, участвующих в этом процессе – получение необходимых лекарств. Солидарность, которую выразило общество, никем не организована и связана исключительно с потребностями детей", - приводит его слова "Грузия Online".

По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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