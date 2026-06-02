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23:37, 2 июня 2026

Протестующие в Грузии потребовали справедливости для жертв полицейского насилия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники собрания на проспекте Руставели в 552-й день непрерывных протестов потребовали наказать полицейских, уличенных в насилии над задержанными в Гори. Этому же требованию была посвящена отдельная акция в Тбилиси.  

Как писал "Кавказский узел", 1 июня, в 551-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели призвали обеспечить детей с синдромом Дюшенна необходимыми лекарствами. Родители больных детей, в свою очередь, заявили о готовности прибегнуть к голодовке. 

Активисты в Тбилиси утром 2 июня провели перед зданием Генеральной прокуратуры акцию протеста против насилия и безнаказанности. Участники митинга держали плакаты, посвященные инциденту в Гори: “Когда полиция применяет насилие, к кому обращаться?”, “11 полицейских применяли насилие, задержаны шесть”, “Наказать всех полицейских, которые участвовали в насилии”, сообщил грузинский фотограф Mo Se на своей странице в Facebook*. 

Прокуратура задержала шестерых полицейских по делу о  насилии в отношении двух жителей Гори, в частности, Папуны Лоцулашвили. Сам Лоцулашвили на свободе, но против него возбуждено дело о насилии над полицейскими. Протестный митинг против полицейского насилия прошел в Гори после инцидента с избиением двух местных жителей. В акции участвовали члены семей узников совести и политики.

На других плакатах активистов были надписи “Система применяет насилие”, “Сокрытие преступления – тоже преступление”, “Где остальные пять полицейских, которые применили насилие?”, “Не потерпим насилие и безнаказанность”. 

Проблеме полицейского насилия посвятили некоторые свои плакаты и участники собрания у стен парламента Грузии, которые вышли вечером на проспект Руставели с национальными флагами и флагами ЕС. На ежедневной акции, которая сегодня состоялась в 552-й день подряд, были плакаты “Не потерпим насилие” и “Наказать всех полицейских, участвующих в насилии”. Кроме того, собравшиеся у парламента напомнили о неизменном требовании освобождения узников совести лозунгами “Свободу политзаключенным” и “Свободу Звиаду Цецхладзе”. 

Один из плакатов гласил: “Требуем открытых судебных процессов. Свободу прессе и медиа”, передает Netgazeti.

Кампания "Свет Медиа", действующая с лета 2025 года, собрала на весенней барахолке, 57 тысяч 400 лари (21 тысяча 580 долларов США) на поддержку независимых онлайн-изданий. Десятую часть этих средств, 5740 лари (2158 долларов) организаторы кампании перечислили на помощь семьям детей с мышечной дистрофией Дюшенна, отмечает Publika. 

По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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