Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
23:57, 1 июня 2026

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 551 день

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в 551-й день непрерывных протестов призвали обеспечить детей с синдромом Дюшенна необходимыми лекарствами. Родители больных детей, в свою очередь, заявили о готовности прибегнуть к голодовке. 

Как писал "Кавказский узел", 30 мая участники акции у парламента Грузии вышли с плакатами против полицейского насилия, а 31 мая активисты в Тбилиси потребовали от властей закупить современные лекарства для детей с миодистрофией Дюшенна.

Протестующие на проспекте Руставели на регулярной основе поддерживают требования о закупке современных препаратов для детей с синдромом Дюшенна, чьи родители второй месяц проводят непрерывную круглосуточную акцию у здания администрации правительства. По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами ЕС сегодня вышли к зданию парламента на проспекте Руставели в 551-й вечер подряд. 

У протестующих были плакаты “Сила в единстве” и “Язык ненависти придуман вами, коцы , и исчезнет, когда исчезнете вы”. Значительная часть плакатов была посвящена требованию обеспечить лекарством детей с миодистрофией Дюшенна: “Защита детей - наша обязанность”, “Патриарх не пожертвует детям с Дюшенном” и “Дайте моим друзьям лекарство” - последний плакат на акции держал ребенок, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна, которые проводят круглосуточную акцию у правительственной канцелярии, сегодня заявили, что готовы объявить голодовку.

“Мы, родители, пойдем на крайние меры: сядем перед Канцелярией, перед Министерством здравоохранения и начнем голодовку”, - приводит слова участника акции Тако Гоголадзе телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

