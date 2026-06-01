Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 551 день

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в 551-й день непрерывных протестов призвали обеспечить детей с синдромом Дюшенна необходимыми лекарствами. Родители больных детей, в свою очередь, заявили о готовности прибегнуть к голодовке.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая участники акции у парламента Грузии вышли с плакатами против полицейского насилия, а 31 мая активисты в Тбилиси потребовали от властей закупить современные лекарства для детей с миодистрофией Дюшенна.

Протестующие на проспекте Руставели на регулярной основе поддерживают требования о закупке современных препаратов для детей с синдромом Дюшенна, чьи родители второй месяц проводят непрерывную круглосуточную акцию у здания администрации правительства. По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами ЕС сегодня вышли к зданию парламента на проспекте Руставели в 551-й вечер подряд.

У протестующих были плакаты “Сила в единстве” и “Язык ненависти придуман вами, коцы 1 , и исчезнет, когда исчезнете вы”. Значительная часть плакатов была посвящена требованию обеспечить лекарством детей с миодистрофией Дюшенна: “Защита детей - наша обязанность”, “Патриарх не пожертвует детям с Дюшенном” и “Дайте моим друзьям лекарство” - последний плакат на акции держал ребенок, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна, которые проводят круглосуточную акцию у правительственной канцелярии, сегодня заявили, что готовы объявить голодовку.

“Мы, родители, пойдем на крайние меры: сядем перед Канцелярией, перед Министерством здравоохранения и начнем голодовку”, - приводит слова участника акции Тако Гоголадзе телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".