Бакинские аналитики указали на право Азербайджана решать судьбу памятника "Мы и наши горы"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Монумент "Мы и наши горы" возведен в Карабахе, когда он был частью Азербайджанской ССР, и не имеет культурной и исторической ценности, указали бакинские аналитики, подчеркнув право Азербайджана решать судьбу памятника. По их мнению, распространение фейка о сносе памятника было организовано в интересах армянской оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня в офисе омбудсмена культурного наследия и Агентстве развития культуры и туризма Нагорного Карабаха заявили, что информация о сносе азербайджанцами памятника "Мы – наши горы" в Степанакерте не подтверждена. Изображение, на котором показан процесс сноса, сгенерировано при помощи искусственного интеллекта. Официальный Баку и армянская оппозиция извлекли свои политические бонусы из не подтверждённой фактами публикации о сносе памятника в Степанакерте, считают армянские политологи.

Бакинские аналитики указали на право Азербайджана решать судьбу монумента

"Памятник "Мы - наши горы" в Карабахе был создан в 1967 году и изначально не был связан с какими-либо историческими событиями или политической символикой. Он представлял собой образец монументального искусства советского периода, посвящённого простым людям и труженикам. Изображение пожилых мужчины и женщины символизировало жителей Карабаха, который в СССР был известен как регион с высокой продолжительностью жизни. При этом памятник передавал собирательный образ жителей региона без акцента на этническую принадлежность. Уже в период распада СССР монумент стал использоваться как символ армянского сепаратизма в регионе", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" редактор аналитической службы Turan Шахин Гаджиев.

Отвечая на вопрос о возможности сноса памятника "Мы - наши горы", Гаджиев отметил, что он находится на территории Азербайджана, был построен за счёт бюджета Азербайджанской ССР, правопреемником которой является современная Азербайджанская Республика. Поэтому, по его словам, азербайджанское государство вправе самостоятельно решать его дальнейшую судьбу.

Это внутреннее дело Азербайджана, тем более что монумент не является объектом Всемирного культурного наследия

«С точки зрения исторической памяти народа Азербайджана, этот объект не имеет значимого политического или художественного содержания. Если в Армении и за её пределами памятник и далее будет использоваться как символ сепаратизма и реваншизма, то в конечном итоге может быть принято решение о его демонтаже. Это внутреннее дело Азербайджана, тем более что монумент не является объектом Всемирного культурного наследия», — продолжил Гаджиев.

Комментируя предположение о том, что информация о разрушении памятника могла быть выгодна Азербайджану, аналитик выразил сомнение в этом. По его мнению, в условиях продвижения Азербайджана и Армении к заключению мирного соглашения Баку не заинтересован в шагах, способных дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Армении и сорвать переговорный процесс.

Кроме того, он отметил, что подобные сообщения о разрушении памятника могут использоваться в пропагандистских целях для дискредитации Азербайджана.

"Если говорить о разрушении культурного наследия, то в результате карабахского конфликта Азербайджану был нанесён значительный ущерб. В годы оккупации были разрушены многие архитектурные, культурные и религиозные памятники - не только на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, но и за её пределами. Были разграблены фонды краеведческих музеев, утрачены и присвоены археологические артефакты. Более того, предпринимались шаги по искажению истории даже самих армян. Так, в Агдеринском районе (армянское название - Мардакертский, - прим. "Кавказского узла") был разрушен памятник "Марага-150", открытый в 1978 году к 150-летию переселения армян в Карабах после Туркманчайского договора 1828 года между Российской империей и Персией. Это было сделано с целью скрыть исторический факт переселения армян в регион", - заявил Гаджиев.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также считает, что распространение информации о разрушении памятника "Мы - наши горы" вряд ли выгодно Азербайджану.

Какие вопросы могут возникать к Баку, если будет принято решение о демонтаже памятника, который воспринимается как символ реваншизма? При этом для большинства азербайджанцев этот монумент - просто изображение людей, жителей этой земли.

По его мнению, азербайджанскому правительству нет необходимости распространять подобные фейки для "проверки международного общественного мнения". Он отметил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность, и международное сообщество в целом признаёт сложившуюся реальность.

"Какие вопросы могут возникать к Баку, если будет принято решение о демонтаже памятника, который воспринимается как символ реваншизма? При этом для большинства азербайджанцев этот монумент - просто изображение людей, жителей этой земли. Многие посетители региона фотографируются на фоне памятника и делятся снимками в соцсетях. У этих людей нет какой-либо предубежденности. Однако если вокруг памятника будет искусственно нагнетаться политическая напряжённость, а его "копии" начнут появляться в других странах как символ воинствующего реваншизма, то монумент может быть демонтирован", - отметил Джуварлы.

Он также добавил, что распространение информации о разрушении памятника может быть выгодно армянской оппозиции, стремящейся обвинить правительство Никола Пашиняна в бездействии в отношении армянского культурного наследия.

Комментаторы поспорили о судьбе монумента

Обсуждая публикацию о судьбе памятника на странице "Кавказского узла" в Facebook*, которая собрала 396 комментариев, пользователи в основном обсуждали будущее памятника, его символическое значение и право принимать решения о его дальнейшем существовании. Еще одна публикация об этом памятнике собрала на странице "Кавказского узла" в Facebook* более 100 комментариев.

Часть пользователей считает, что вопрос о судьбе памятника должны решать государственные органы Азербайджана

"На своей законной земле что хотим, то и строим, ломаем, переделываем - это наше право", - считает Fatima Aslanova.

"Это территория Азербайджана и, естественно, в ее юрисдикции сносить или построить, все это решают соответствующие органы Азербайджана", - отметил Elchin Axundzade.

"Снос и уничтожение любого исторического памятника - это ни что иное, как вандализм и варварство!" - возразил Bahtiyar Ahmedov.

"Как разрушали, так и будут разрушать", - высказала мнение Нунэ Алтунян.

Участники обсуждения с азербайджанскими фамилиями усомнились в том, что памятник обладает исторической или культурной ценностью.

"С чего должно реагировать ЮНЕСКО? Это что наследие ЮНЕСКО или объект всемирного наследия?" - прокомментировал Samir Azaqov.

«Какое ЮНЕСКО? Это что древний исторический памятник? Или старинный религиозный объект? Он имеет такой же статус, как обычные здания советской эпохи", - высказал мнение Elchin Samadov.

Один из пользователей предложил перенести памятник с территории Карабаха в другое место, например в Россию. "Мы, азербайджанцы, всем сердцем поддержим", - написал, в частности, Эльшад Алиев.

"Надо иметь и сердце, чтобы понять, что значит этот памятник", - возразила Нона Сафарян.

"Нам всем нужен мир, чтобы дети наши жили долго и счастливо. Эти два народа должны смотреть в будущее, развиваться, жить дальше", - написала Maxabbat İsmaylova.