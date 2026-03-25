11:04, 25 марта 2026

Поезд с российской пшеницей отправлен через Азербайджан в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Армению транзитом через Азербайджан отправлены вагоны с 350 тоннами зерна из России.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта в Армению из Баку были отправлены четыре вагона с 271 тонной сельскохозяйственных удобрений и вагон с 68 тоннами гречихи. Эта партия стала очередной поставкй грузов из России, объем российского зерна, отправленного в Армению транзитом через Азербайджан, превысил 23 тысячи тонн. Вагоны отправляются из Азербайджана сначала в Грузию, а оттуда - в Армению.

В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

Сегодня в Армению транзитом через территорию Азербайджана отправлены пять железнодорожных вагонов с 350 тоннами зерна, сообщает AПA.

Эти 350 тонн пшеницы стали очередной поставкой из России в Армению через территорию Азербайджана. Поезд выехал сегодня со станции Биляджари в направлении Бёюк Кесик, пишет Trend.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", железнодорожная станция Баладжары (Биляджари) находится в одноименном поселке Баку, станция Бёюк Кясик (Бёюк Кесик) - в Агстафинском районе Азербайджана перед границей с Гардабанским муниципалитетом Грузии.

Напомним, 8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. 16 марта стало известно, что партия из 4,5 тысячи тонн дизельного топлива отправлена из Азербайджана в Армению.

Объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны, поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.

Автор: "Кавказский узел"

