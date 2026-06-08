"Гражданский договор" получил право единолично сформировать кабмин Армении

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Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, но сохранит членство в ЕАЭС и продолжит развивать отношения как с Россией, так и с другими государствами-участниками этого объединения, отметил лидер "Гражданского договора" Никол Пашинян.

Как информировал "Кавказский узел", партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов.

Выборы в парламент фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Пашинян призвал к открытию границы с Турцией

Победу "Гражданского договора" на выборах прокомментировал Никол Пашинян.

"Я должен отметить, что трехглавая партия войны (имеются в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партия "Процветающая Армения") разгромлена. Это важный, но не окончательный результат, потому что я считаю, что народ ясно выразил свою волю в том, что трехглавая партия войны и сопровождающая ее преступная олигархическая система должны быть искоренены в Республике Армения", – привело сегодня информагентство "АрменПресс" слова премьер-министра Армении.

Он добавил, что "Гражданский договор" сформирует правительство. "В ближайшие месяцы у нас будет возможность обсудить этот вопрос", – сказал Пашинян.

Власти страны должны институционализировать мир между Арменией и Азербайджаном и открыть границу с Турцией, добавил премьер-министр Армении. "Я имею в виду, что Турция должна открыть границу. Кроме того, нам необходимо установить дипломатические отношения. К слову, мы благодарны за решение открыть железную дорогу Ахалкалаки – Карс для импорта и экспорта армянских товаров", – сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения продолжит курс на сближение с ЕС, но также сохранит членство в ЕАЭС и продолжит развивать отношения с Россией и другими странами-членами объединения.

По результатам выборов в парламент Армении, обнародованным ЦИК, в Нацсобрание проходят три политические силы: партия "Гражданский договор" с 49,8% голосов, блок "Сильная Армения" (23,3%) и блок "Армения" (9,9%), отметил "АрменПресс".

Выборная кампания в Армении проходит в напряженной обстановке, оппозиция ранее пожаловалась, что члены партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие. МВД Армении рапортовало, что всего за нарушения на выборах задержаны 18 человек.

Юрист разъяснила порядок распределения мандатов

Исходя из данных ЦИК о результатах голосования на выборах, "Гражданский договор" получит 64 мандата в парламенте, "Сильная Армения" – 29 мандатов, "Армения" – 12 мандатов, отметила глава юридической компании "AH Consulting", бывшая министр юстиции страны Арпине Ованнисян.

"Партия "Гражданский договор" получила право сформировать правительство", – уточнила она сегодня на своей странице в Facebook*.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее отметили, что партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

Партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна являются ключевыми конкурентами на выборах, уточнили аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.

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