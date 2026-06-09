Мартин Райан подал апелляцию на приговор

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В Бакинский апелляционный суд подана жалоба на приговор Мартину Райану, осужденном за шпионаж в пользу Франции, и Азаду Мамедли, осужденному за госизмену.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд в Баку приговорил гражданина Франции и Великобритании Мартина Райана к 10 годам заключения по обвинению в шпионаже, а азербайджанца Азада Мамедли по обвинению в госизмене к 12 годам лишения свободы.

Подана апелляционная жалоба на приговор Мартину Райану и Азаду Мамедли, пишет 8 июня Haqqin.az.

Предварительное заседание по жалобу назначено в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Мурада Мамедова на 11 июня.

Напомним, что Мартин Райан (также упоминается в СМИ как Риан) был задержан 4 декабря 2023 года и арестован по подозрению в шпионаже в пользу французской разведки. Райан не признал себя виновным и заявил, что "был обманут французскими спецслужбами", сообщил его адвокат. Гражданин Азербайджана Азад Мамедли, который был арестован вместе с Райаном, работал юристом в Международном банке Азербайджана, а в 2023 году переехал в Великобританию. Мамедли был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан. Информация по делу полностью закрыта, при этом в Азербайджане подобные обвинения часто имеют политические мотивы, указали правозащитники.

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