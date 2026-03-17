Суд в Баку огласил приговор по делу Райана и Мамедли

Гражданин Франции Мартин Райан приговорен к десяти годам заключения по обвинению в шпионаже, а азербайджанец Азад Мамедли получил по обвинению в госизмене 12 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку с декабря 2024 года рассматривал дело о шпионаже против Мартина Райана и госизмене против Азада Мамедли. Мамедли в суде отверг обвинение в госизмене, заявив о своей невиновности, Райан признал себя виновным "частично". В мае 2025 года Азад Мамедли заявил суду, что гражданин Франции пытался завербовать его, а Райан, в свою очередь, сообщил, что Мамедли интересовался перспективами сотрудничества с французскими спецслужбами.

Гражданин Франции и Великобритании Мартин Райан (также упоминается в СМИ как Риан) был задержан 4 декабря 2023 года и арестован по подозрению в шпионаже в пользу французской разведки. Райан не признал себя виновным и заявил, что "был обманут французскими спецслужбами", сообщил его адвокат. Гражданин Азербайджана Азад Мамедли, который был арестован вместе с Райаном, работал юристом в Международном банке Азербайджана, а в 2023 году переехал в Великобританию. Мамедли был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан. Информация по делу полностью закрыта, при этом в Азербайджане подобные обвинения часто имеют политические мотивы, указали правозащитники.

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал гражданина Франции Мартина Райана виновным в шпионаже в пользу Франции, а гражданина Азербайджана Азада Мамедли - в государственной измене путем сотрудничества с французской разведкой.

Райану назначено наказание в виде 10 лет заключения, Мамедли приговорен к 12 годам лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима, сообщило 16 марта издание Zerkalo.az.

Как установил суд, Райан, будучи гендиректором компании “Merkorama”, по заданию французских спецслужб собирал информацию о производстве в Азербайджане оружия и боеприпасов, а также о комплектовании азербайджанской армии во время Второй карабахской войны осенью 2020 года. Его также интересовали азербайджанские военные, которые обучались за рубежом и владели французским языком, возможности организации на территории Азербайджана тайных денежных переводов в другие страны и военное сотрудничество Баку с третьими странами, - в частности Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали и государствами Центральной Азии.

Следствие отмечает, что сотрудники французской разведки (Генерального директората внешней безопасности - DGSE), которые давали поручения Райану, ранее были объявлены персонами нон грата и высланы из Баку.

После окончания срока заключения Мартин Райан должен быть выдворен за пределы Азербайджана, постановил суд.

На заседании 16 марта гражданин Франции выступил с последним словом. Он заявил, что лишь контактировал с сотрудниками французского посольства и не поделился информацией об этих контактах с азербайджанскими властями, поскольку не осознавал, что его действия могут послужить целям шпионажа. “Я не шпион и пытался доказать это на протяжении всего процесса”, - цитирует его слова AFP.