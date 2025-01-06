Азад Мамедли отверг обвинение в госизмене

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Гражданин Азербайджана Азад Мамедли, обвиненный в сотрудничестве с французской разведкой, на заседании суда заявил о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2024 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло первое заседание по делу гражданина Франции и Великобритании Мартина Райана и гражданина Азербайджана Азада Мамедли, который был арестован вместе с Райаном. Мартин Райан обвиняется в шпионаже, а Азад Мамедли - в государственной измене. Адвокат Райана попросил проводить судебный процесс в открытом режиме, и судья удовлетворил это ходатайство, назначив заседание на 6 января.

Мартин Райан (также упоминается в СМИ как Риан) был задержан 4 декабря 2023 года и арестован по подозрению в шпионаже в пользу французской разведки. Райан не признал себя виновным и заявил, что "был обманут французскими спецслужбами", сообщил его адвокат. Азад Мамедли работал юристом в Международном банке Азербайджана, а в 2023 году переехал в Великобританию. Он был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу Райана и Мамедли. Хотя ранее было заявлено, что процесс будет открытым, на заседание были пропущены только представители посольств Франции и Великобритании (стран, гражданином которых является Райан) и несколько журналистов, списки которых заранее были переданы сотрудникам охраны суда.

В начале заседания судья удостоверился, что Райан обеспечен переводчиком, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности один из людей, присутствовавших на заседании.

Затем судья объявил, что Райану по вменяемой ему статье 276 УК Азербайджана (шпионаж) грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, а Мамедли, обвиняемому по статье 274 (госизмена) – от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

После этого прокурор Зия Мансуров огласил обвинительный акт. Согласно материалам обвинения, Райан в 2021 году был привлечен к «тайному сотрудничеству» двумя служащими Главного управления внешней безопасности минобороны Франции, работавшими в посольстве Франции в Баку под дипломатическим прикрытием.

Как считает следствие, Райану было поручено собрать информацию о гражданах Азербайджана, учившихся во Франции и знающих французский язык для склонения их последующему сотрудничеству.

Кроме того, Району было предписано собирать сведения о сотрудничестве Азербайджана с Великобританией, о развитии военных связей Азербайджана с Турцией после подписания в июне 2021 года Шушинской декларации о союзничестве, военных поставках в Азербайджан из Пакистана и других стран, об инвестициях Азербайджана в возвращенные под контроль Баку территории в Карабахе, о деятельности в Азербайджане компаний Ирана, России, о связях Азербайджана со странами Евразийского союза, о закупках Азербайджане в Китае вакцин против COVID-19.

Также, по версии следствия, Райан организовывал встречи Азада Мамедли, который помогал ему в сборе сведений, с сотрудниками спецслужб Франции. Мамедли в обмен на сотрудничество было обещано создание условий для проживания в одной из европейских стран.

После оглашения обвинительного акта Мартин Райан заявил, что «частично» признает себя виновным. Он пояснил, что вменяемые ему действия совершал «неосознанно» и «непреднамеренно» и готов доказать это в ходе судебного процесса.

В свою очередь Азад Мамедли сказал, что не признает себя виновным.

Следующее заседание суда назначено на 19 февраля. Адвокаты Райана и Мамедли – Низами Алиев и Мубариз Мамедов - отказались от комментариев, как и представители дипмиссий, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 26 декабря 2023 года стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

27 декабря 2023 года Франция в ответ объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон-грата. В январе источники сообщили, что в Азербайджане раскрыта агентурная сеть французской разведки.

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