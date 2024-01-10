Арестованный в Азербайджане француз отказался признать вину в шпионаже

10 января 2024, 03:18

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Гражданин Франции Мартин Райан, задержанный по подозрению в шпионаже и арестованный на четыре месяца, заявил, что его обманули французские спецслужбы, сообщил его адвокат Низами Алиев. Отец подозреваемого в шпионаже связал его арест с напряженностью в отношениях Баку и Парижа.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане раскрыта агентурная сеть французской разведки, стало известно имя одного из шпионов, который работал в Баку директором компании, он задержан.

26 декабря стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 27 декабря Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон-грата.

Мартин Райан был задержан 4 декабря, решением суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, рассказал агентству Turan адвокат Низами Алиев.

«Мартин Райан не признает себя виновным. Он просто был обманут французскими спецслужбами», - также заявил адвокат.

Отец Райана Ричард заявил AFP, что говорил с сыном после ареста по телефону. «Я четыре раза говорил с ним по телефону, каждый раз по две минуты. Мой сын сказал, что с ним хорошо обращаются, он поддерживает связь со своим адвокатом», - сообщил он. Мужчина предполагает, что арест его сына связан «напряженными отношениями между двумя странами».

Получить комментарии в Службе государственной безопасности Азербайджана не удалось.

В МИД Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что Райан арестован по обвинению в шпионаже, французское посольство было немедленно информировано о задержании гражданина этой страны. Получить комментарии в посольстве Франции в Азербайджане не удалось.

Как отмечает агентство Turan, Райан является генеральным директором «небольшой компании» Merkorama, которая работает в Баку с октября 2020 года и специализируется на импорте продуктов питания и сырья. «Компания занималась также консалтингом иностранных компаний по вопросам экспорта и создания предприятий в Азербайджане, а также оказанием услуг в сфере IT, бухгалтерии, юридических вопросов и перевода. Что касается Мартина Райана, то о нем известно очень мало. В 2021 году в интервью французскому изданию Caucasefrance.com он критиковал политику правительства президента Макрона в отношении Азербайджана», пишет Turan.

В частности, Райан говорил, что дипломатический кризис в отношениях Баку и Парижа лишил французские компании возможности участвовать в крупных проектах на освобожденных территориях в Карабахе. Он также отметил, что президент Макрон, в отличие от своих предшественников, ни разу не посетил Азербайджан с момента прихода к власти в 2017 году. «Страны, которые, в отличие от нас, оказали даже сдержанную поддержку Азербайджану во время конфликта, уже занимают хорошие позиции и с каждым днем все больше укрепляют свое присутствие в стране», - сказал Райан.

Он также призвал правительство Никола Пашиняна начать прямой диалог с Баку и подписать мирный договор, признать территориальную целостность Азербайджана, открыть границы с Азербайджаном и Турцией, которые станут инвесторами Армении и ведущими торговыми партнерами. Все это позволит решить проблему региональной изоляции Армении и освободить ее от зависимости от зарубежной диаспоры, отметил Райан.

Напомним, 4 октября стало известно об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в городе Гранада в Испании. На встрече планировалось подписание мирного договора между Ереваном и Баку. Алиев позже заявил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию. Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, заявил Алиев.

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