Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана, фото: пресс-служба СГБ, dtx.gov.az

09 января 2024, 06:44

В Баку задержан обвиняемый в шпионаже гражданин Франции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане раскрыта агентурная сеть французской разведки, стало известно имя одного из шпионов, который работал в Баку директором компании, он задержан, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", 26 декабря стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 27 декабря Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон-грата.

В Азербайджане задержан французский шпион, сообщает 8 января АПА.

Издание ссылается на публикацию французского журналиста армяно-ливанского происхождения Лео Николяна, который сообщил в соцсетях, что задержанный Мартин Райан (Риан) был арестован еще в начале декабря. Он работает генеральным директором Merkorama LLC. Завербован главным управлением внешней разведки Франции. В настоящее время он находится под стражей в Баку.

Ранее стало известно, что в декабре прошлого года в Азербайджане была разоблачена агентурная сеть французской разведки, выявлены десятки шпионов, однако официальных заявлений со стороны властей Азербайджана по этому поводу пока не было, информирует Oxu.az.

Напомним, 4 октября стало известно об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в городе Гранада в Испании. На встрече планировалось подписание мирного договора между Ереваном и Баку. Алиев позже заявил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию. Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, заявил Алиев.

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Примечание:

"Аналитики оценили плоды деятельности карабахских властей в Армении", "Азербайджан обвинил посольства трех стран в финансировании Abzas Media", "Аналитики сочли открытие консульства Ирана в Сюнике предупреждением Азербайджану".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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