28 декабря 2023, 07:33

Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон-грата

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Власти Франции выслали из страны двух азербайджанских дипломатов в качестве ответной меры на действия Баку, объявившего ранее персонами нон-грата двух сотрудников французского посольства.

Как информировал "Кавказский узел", 26 декабря стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношении двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Власти Два сотрудника посольства Азербайджана в Париже объявлены персонами нон грата, передал 27 декабря Day.az.

Издание отметило, что, по данным источников, послы Франции ранее были высланы из Азербайджана, так как служба госбезопасности страны раскрыла французскую агентурную сеть, проводившую различные операции на Украине, в Молдове, Грузии, и в ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Агентурная сеть действовала в посольстве Франции.

Власти Франции высылку азербайджанских дипломатов назвали ответной мерой на действия официального Баку, кроме того Париж категорически отрицает утверждения, за счет которых Азербайджан обосновал свое решение, привел 27 декабря ТАСС сообщение МВД Франции.

Напомним, 4 октября стало известно об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в городе Гранада в Испании. На встрече планировалось подписание мирного договора между Ереваном и Баку. Алиев позже заявил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию. Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, заявил Алиев.

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Примечание:

"Аналитики оценили плоды деятельности карабахских властей в Армении", "Азербайджан обвинил посольства трех стран в финансировании Abzas Media", "Аналитики сочли открытие консульства Ирана в Сюнике предупреждением Азербайджану".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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