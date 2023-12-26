МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата двух французских дипломатов

26 декабря 2023, 16:24

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Двое сотрудников посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата, им предписано покинуть территорию страны, сообщил азербайджанский МИД. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношении двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября стало известно об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Алиев позже заявил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию. Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, заявил Алиев.

Посол Франции в Баку Анн Буайон 26 декабря была приглашена в МИД Азербайджана. "До ее сведения было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены правительством Азербайджана персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Послу было вручена соответствующая нота с требованием, чтобы эти дипломаты в течение 48 часов покинули территорию Азербайджана", - сообщило сегодня министерство иностранных дел Азербайджана. Имена дипломатов не раскрываются.

Представители посольства Франции оказались недоступны для комментариев.

Политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель связал решение о высылке французских дипломатов с дипломатической напряженностью в отношениях двух стран.

"После войны в Карабахе 2020 года, в которой Франция однозначно поддержала Армению, несмотря на то, что она была посредником в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, отношения между двумя странами стали ухудшаться. В Азербайджане были возмущены тем, что обе палаты французского парламента признали "независимость Нагорного Карабаха", что было расценено как неуважение целостности страны. Франция инициировала обсуждения в СБ ООН с целью осуждения Азербайджана в связи с антитеррористической операцией в Карабахе. Азербайджан со своей стороны как член Движения неприсоединения инициировал международные усилия по обвинению Франции в неоколониализме и подавлении борьбы за независимость народов заморских территорий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

20 октября в Баку прошла международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана), в которой приняли участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики. Программа международной конференции включала выступления участников о ситуации на представляемых ими территориях, о грубом вмешательстве Франции во внутренние дела государств в ее бывших колониях, грубом нарушении Францией прав человека в ее нынешних колониях, сообщило 20 октября Report.az. Спустя полтора месяца после конференции Айгюн Гасанову из азербайджанского государственного информагентства "Азертадж" не пустили в Новую Каледонию, несмотря на наличие визы. В агентстве расценили запрет как стремление Парижа ограничить распространение фактов о борьбе за независимость в колониях Франции и нарушение свободы слова.

Он добавил, что журналистку государственного информационного агентства Азербайджана не пустили в Новую Каледонию, "где она собиралась освещать протестную акцию за независимость этой заморской территории Франции".

Тюркель обратил внимание на то, что высылке французских дипломатов предшествовало сообщение о "раскрытии широкой резидентуры агентов спецслужб Франции", появившиеся в ряде провластных СМИ Азербайджана.



"Гражданин Франции, долгие годы являвшийся внештатным сотрудником французского разведсообщества, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана. В результате сотрудничества десятки французских секретных агентов, часть из которых служили, а также продолжают работать в Азербайджане, а некоторые и в настоящее время работают в ряде соседних стран и международных организациях, были раскрыты. Наряду с этим, спецслужбам Азербайджана предоставлены свидетельства и документы относительно деятельности французской резидентуры в регионе Южного Кавказа, Ближнего Востока, Украины и Молдовы. Как стало известно, в связи с уголовным делом, ведущимся спецслужбами Азербайджана, арестован ряд лиц, которые осуществляли разведывательную деятельность в отношении Украины, Грузии и Азербайджана", - сообщило, в частности, агентство haqqin.az 21 декабря.

Впрочем, на сегодняшний день, эти сообщения не были подтверждены официальными органами Азербайджана, сказал аналитик.

На его взгляд, очевидно последствия данного шага были просчитаны. "Реакция на "не совсем дипломатическую деятельность" в международной практике бывает разной. Иногда государства предпочитают не выносить это в публичную плоскость и "тихо" дают понять, чтобы из страны убрали нежелательных дипломатов. Если Азербайджан пошел на этот шаг, значит, в Баку взвесили последствия этого шага и не очень опасаются ответных шагов Франции. Азербайджан дает понять, что не потерпит никакого давления со стороны кого-либо, даже держав уровня постоянного члена СБ ООН", - отметил Тюркель.

Глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы считает, что решение о высылке французских дипломатов негативно отразится на двусторонних отношениях.

"Из официального сообщения не ясно, конкретно за какие действия сотрудники посольства объявлены персонами нон-грата, в чем они обвиняются. Поэтому сложно что-либо определенное сказать. Ответная реакция французской стороны может быть симметричной и вызывать высылку азербайджанских дипломатов. В любом случае, решение о высылке дипломатов негативно повлияет на двусторонние отношения", - сказал Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее, 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку, а 5 мая МИД Ирана в ответ заявил о нежелательности пребывания в стране четырех азербайджанских дипломатов.

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