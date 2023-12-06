Журналистку "Азертадж" не пустили в Новую Каледонию

06 декабря 2023, 04:02

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Айгюн Гасанову из азербайджанского государственного информагентства "Азертадж" не пустили в Новую Каледонию, несмотря на наличие визы. В агентстве расценили запрет как стремление Парижа ограничить распространение фактов о борьбе за независимость в колониях Франции и нарушение свободы слова.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября стало известно об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Алиев позже заявил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию. Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, заявил Алиев.

Журналистке государственного информационного агентства Азербайджана "Азертадж" Айгюн Гасановой, командированной в Новую Каледонию, было отказано во въезде в эту заморскую территорию Франции, несмотря на наличие визы, говорится в заявлении агентства, распространенном 5 декабря.

Более того, далее отмечается в документе, она была задержана на сутки в отделении полиции и выслана из страны как «нежелательное лицо». По данным агентства, журналистку не пустили в Новую Каледонию «именно по причине ее приезда из Азербайджана».

«Французское государство всеми средствами пытается ограничить распространение фактов о борьбе за свободу и независимость, которая усиливается в Новой Каледонии и других колониях Франции», - считают в "Азертадж". В заявлении подчеркивается, что журналистке запретили въезд «накануне намеченного на 5 декабря митинга».

Агентство расценивает указанный факт как «ограничение журналистской деятельности, свободы слова и выражения мнений», недопущение выполнения журналистами своих обязанностей», осудило Францию за «враждебное отношение к фундаментальным правам человека и свободе слова на государственном уровне».

Совет прессы Азербайджана в своем заявлении также решительно осудил «недостойное обращение с сотрудницей "Азертадж" Айгюн Гасановой и ограничение ее журналистской деятельности», потребовал «как можно скорейшего поиска и привлечения к ответственности виновных в инциденте и дачи ему соответствующей юридической оценки».

«Расцениваем как ограничение доступа к информации и осуждаем препятствование официальными кругами Новой Каледонии без каких-либо на то законных оснований профессиональной журналистской деятельности сотрудницы "Азертадж" Айгюн Гасановой, командированной в эту страну, задержание ее полицией и депортацию из страны как «нежелательное лицо», - в свою очередь заявило Агентство развития медиа Азербайджана.

Оно потребовали «от международных организаций, взявших на себя довольно обширную и серьезную миссию по оценке состояния свободы слова в мире, и НПО, специализирующихся на защите прав журналистов, высказать свое мнение по данному вопросу».

Представители посольства Франции в Азербайджане оказались не доступны для комментариев.

20 октября в Баку прошла международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ). В ней приняли участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики. Программа международной конференции включала выступления участников о ситуации на представляемых ими территориях, о грубом вмешательстве Франции во внутренние дела государств в ее бывших колониях, грубом нарушении Францией прав человека в ее нынешних колониях, а также широкие дискуссии участников на тему деколонизации. На конференции также была продемонстрирована фотовыставка, свидетельствующая о жестоких пытках в отношении местного населения в бывших колониях Франции и нарушениях прав человека. Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана, сообщает Report.az.



Съемочная группа гостелевидения Азербайджана АзТВ 29 июня подверглась нападению во французском Нантере, где журналисты вели репортаж о беспорядках на улицах. Руководство АзТВ расценило нападение на азербайджанских журналистов как "нарушение принципов свободы слова и независимой журналистики". Осуждение высказал и Совет прессы Азербайджана.

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