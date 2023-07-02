МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок во Францию

02 июля 2023, 02:10

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Внешнеполитическое ведомство Азербайджана рекомендовало гражданам не ездить во Францию из-за массовых беспорядков в стране. Тем, кто уже находится во Франции, рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

Как писал "Кавказский узел", съемочная группа гостелевидения Азербайджана АзТВ 29 июня подверглась нападению во французском Нантере, где журналисты вели репортаж о беспорядках на улицах. Руководство АзТВ расценило нападение на азербайджанских журналистов как "нарушение принципов свободы слова и независимой журналистики". Осуждение высказал и Совет прессы Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало 1 июля на своем сайте предупреждение с призывом к азербайджанским гражданам воздержаться от поездок во Францию в связи с беспорядками.

«Гражданам Азербайджанской Республики следует воздержаться от посещения Французской Республики без необходимости, принимая во внимание происходящие в этой стране массовые беспорядки в результате жестокого убийства полицией подростка алжирского происхождения, массовое насилие, применяемое полицией, акции гражданского неповиновения, не способности органов власти принять адекватные меры, дальнейшее усиление расистских тенденций», - говорится в сообщении, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Тем же, кто все-таки решит посещать Францию, ведомство рекомендовало соблюдать меры «высокой предосторожности». Уже находящимся во Франции гражданам Азербайджана в МИД советуют также «соблюдать правила безопасности».

В сообщении азербайджанским гражданам напоминают, что для подачи консульских и других обращений следует связаться с посольством Азербайджанской Республики во Франции по следующим контактам.

Массовые протесты во Франции начались после того, как 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка Нахеля из-за того, что тот отказался выполнять требования. Несовершеннолетний погиб на месте, сотрудника полиции арестовали по обвинению в умышленном убийстве. Акции протеста распространились на другие города Франции, а после переросли в беспорядки, когда начались столкновения демонстрантов с полицией. Волнения продолжаются уже несколько дней. Они охватили Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие города и сопровождаются поджогами машин, погромами и столкновениями с полицией. За ночь на 1 июля полиция задержала 994 человека, пишет "Газета.ру".

Проживающий в Страсбурге гражданин Азербайджана Шакир Абдуллаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что город охвачен беспорядками.

«Мы проживаем в спокойном районе Робертсо, близ европейских институтов. Здесь тихо. Но в центр города идти опасно. Беспорядки развернулись в самом центре - на площади Клебер и вокруг нее. Разграблены и разгромлены магазины и бутики известных брендов,. погромщики даже ворвались в Страсбургскую оперу», - сказал Абдуллаев.

По словам мужчины, в Страсбурге проживают несколько сот граждан Азербайджана и среди них, по имеющейся у него информации, пострадавших нет. «Но ситуация очень тревожная. В понедельник начнется рабочая неделя, людям надо будет выходить на работу, а передвигаться по городу очень опасно сейчас. Надеюсь, что ситуацию к этому время удастся стабилизировать. Никогда не мог подумать, что могу столкнуться с такой ситуацией в самом центре Европы», - сказал Абдуллаев, работающий по контракту в одной из международных организаций.

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