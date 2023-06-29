Азербайджанские журналисты возмутились из-за нападения на съемочную группу во Франции

29 июня 2023, 12:18

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Съемочная группа гостелевидения Азербайджана – АзТВ подверглась нападению во французском Нантере, где журналисты вели репортаж о беспорядках в связи с расстрелом полицией 17-летнего юноши. Руководство АзТВ расценило нападение на азербайджанских журналистов как "нарушение принципов свободы слова и независимой журналистики". Осуждение высказал и Совет прессы Азербайджана.

Члены съемочной группы государственного телеканала Азербайджана АзТВ - журналист Камиль Балакишиев и оператор Огтай Гасымов подверглись нападению 28 июня.

"Мы прибыли в Нантер в связи с резонансным убийством в этом городе 17-летнего юноши алжирского происхождения. Полиция расстреляла его в собственном автомобиле, и это вызвало волнения среди местных жителей главным образом из числа потомков мигрантов. В результате беспорядков были сожжены автомобили. Мы находились как раз на месте, где произошли беспорядки, снимали искореженные автомобили, как к нам подошли семь-восемь человек. Они стали размахивать руками, силой отобрали камеру у нашего оператора и побежали в сторону жилых зданий. Мы последовали за ними, требуя вернуть камеру. Однако, они, показав нам огнестрельное оружие, пригрозили открыть по нам стрельбу, если мы сделаем еще один шаг. После этого они скрылись", - рассказал Балакишиев корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь на 28 июня в Нантере, восточном пригороде Парижа, произошли масштабные беспорядки. Их причиной стала гибель утром 27 июня 17-летнего Наэля М. (его фамилия не называется), застреленного дорожной полицией, пишет "РБК".

ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", в структуру которого входит гостелевидение Азербайджана, в своем заявлении расценило нападение на азербайджанских журналистов как "нарушение принципов свободы слова и независимой журналистики".

Руководство гостелевидения Азербайджана призвало французские правоохранительные органы провести "тщательное и беспристрастное расследование этого инцидента", "задержать и наказать виновных в нападении на журналистов с применением оружия" и предпринять соответствующие меры по компенсации причиненного ущерба.

Нападение на съемочную группу АзТВ резко осудил Совет прессы Азербайджана.

"Мы обеспокоены произошедшим инцидентом против азербайджанских журналистов во Франции и решительно осуждаем нападение на них. Давление на журналистов недопустимо. Правоохранительные органы должны безотлагательно провести расследование, выявить виновных и обеспечить привлечение их к ответственности. Должны быть приняты меры также для возмещения ущерба журналистам", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид.

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