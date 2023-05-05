Четыре азербайджанских дипломата объявлены в Иране персонами нон-грата

05 мая 2023, 15:00

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Иран безосновательно объявил персонами нон-грата четырех сотрудников азербайджанских дипмиссий, и это еще больше ухудшает отношения Баку и Тегерана, сообщил представитель МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех иранских дипломатов и потребовал от них в течение 48 часов покинуть страну. Этот шаг был ожидаем на фоне антиазербайджанской политики Ирана, пояснил "Кавказскому узлу" политобозреватель Тофиг Тюркель.

Иранская сторона объявила четырех азербайджанских дипломатов персонами нон-грата в ответ на апрельское аналогичное действие Азербайджана, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что в апреле четверо сотрудников посольства Ирана в Азербайджане были объявлены персонами нон-грата "за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года".

В свою очередь иранская сторона "без всяких на то оснований", только под предлогом «принципа взаимности» объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране, которые еще в январе были эвакуированы, и двух сотрудников генерального консульства в Тебризе, сообщил Гаджизаде.

27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

"Принятое против Азербайджана, это решение наносит ущерб двусторонним отношениям, в которых существует ряд проблем", - подчеркнул Гаджизаде.

Ранее, 3 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Шуше на конференции «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», заявил о причастности иранского государства к теракту против посольства Азербайджана в Тегеране и вооруженному нападению на депутата Фазиля Мустафу.

"Сейчас отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на самом низком уровне, и очень сложно предсказать, останутся ли они на этом уровне, опустятся ниже или пойдут вверх. Это очень сложно предсказать. Мы получили некоторые посылы от иранских официальных лиц, были телефонные звонки и другие сообщения, предложения по нормализации отношений. Но, определённо наши требования абсолютно законны и обоснованы. Мы сможем говорить о нормализации только тогда, когда они будут выполнены. Если нет, то нет. Опять же, это был не наш выбор. Но все в Иране, все сегменты истеблишмента должны, наконец, понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном. Чем раньше они это поймут, тем быстрее мы сможем увидеть признаки нормализации", - сказал Ильхам Алиев, слова которого привел гостелеканал "Азертадж".

Напомним, отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран.

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