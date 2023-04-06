Азербайджан объявил персонами нон-грата четверых иранских дипломатов

06 апреля 2023, 17:33

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МИД Азербайджана потребовал от четверых иранских дипломатов в течение 48 часов покинуть страну. Этот шаг был ожидаем на фоне политики Ирана, указал политобозреватель Тофиг Тюркель.

Как писал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности и ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран друг против друга.

Посол Ирана в Баку Сейид Аббас Мусави 6 апреля был вызван в МИД Азербайджана, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны. "Было выражено решительное недовольство в связи провокационной деятельностью в последнее время со стороны его государства против Азербайджана", - говорится в пресс-релизе азербайджанского МИД, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

До сведения Мусави было доведено, что четверо сотрудников посольства объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, и в течение 48 часов они должны покинуть Азербайджан, говорится в заключение пресс-релиза. В сообщении не приводятся имена и должности иранских дипломатов, которые объявлены персонами нон-грата.

Политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель назвал шаг МИД Азербайджана "логическим и вполне ожидаемым". "Иран в последнее время демонстрировал в отношении Азербайджана провокационные и даже враждебные действия. Тегеран и так был недоволен изменений геополитической ситуации после второй Карабахской войны 2020 года и сближением Азербайджана и Турции, а решение Баку открыть посольство в Израиле еще более разозлило иранское государство. Однако с кем строить отношения и какую внешнюю политику проводить, является суверенным правом азербайджанского государства и бесцеремонные попытки Тегерана вмешиваться в дела Азербайджана и требовать ограничить свои связи с Израилем не укладываются ни в какие международно-правовые рамки", - сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

26 ноября 2022 года Ильхам Алиев учредил посольство Азербайджана в Израиле, а в январе 2023 года назначил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в этой стране. Открытие посольства в Израиле стало раздражителем для Ирана, дополняющим напряженность в его отношениях с Азербайджаном, сообщил в январе "Кавказскому узлу" глава Центра исследований "Республика" Натиг Джафарли. "Сближение с Израилем создает для Азербайджана новые возможности. Если раньше сотрудничество охватывало сферы безопасности и экономики – Азербайджан был одним из основным поставщиков нефти в Израиль, то теперь будут активнее развиваться связи в научной-технической сфере, в области высоких технологий. Открытие посольства в Израиле еще более усилит симпатии влиятельной еврейской диаспоры в США и других странах, которая будет использовать свои возможности для продвижения интересов Азербайджана. Помимо того, усиление напряженности в отношениях Тегерана и Баку будет побуждать США и ЕС вступиться за Азербайджан, ибо угрозы Ирана Азербайджану – это угрозы и по геополитическим и по энергетическим интересам Запада, по экспортным нефтепроводам и газопроводам в Европу", – рассказал Джафарли.

По словам Тюркель, в последнее время недружественная риторика Ирана перешла в плоскость насильственных действий. В январе при попустительстве иранских правоохранительных органов было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого был убит охранник, и двое сотрудников охраны – все трое граждане Азербайджана - были ранены, напомнил Тюркель. "28 марта у порога своего дома был ранен депутат парламента Азербайджана Фазиль Мустафа. Кстати, это произошло в день, когда впервые глава МИД Азербайджана совершал официальный визит в Израиль и к этому событию было приурочено открытие азербайджанского посольства. В связи с этим делом были задержаны несколько человек. Правда, официальных сообщений по этому поводу нет, но в СМИ попали сведения, и они не опровергаются правоохранительными органами о задержании по этому делу нескольких лиц, тесно связанных с Ираном. Вчера на заседании парламента Азербайджана многие депутаты также связали это преступление с Ираном", - сказал Тюркель.

Он добавил, что у Ирана нет инструментов для симметричного ответа на высылку из Азербайджана дипломатов."В Тегеране посольство Азербайджана уже не функционирует. Если они решат выслать азербайджанских дипломатов из консульства в Тебризе или закрыть его, то Азербайджан примет аналогичные действия в отношении консульства ИРИ и его сотрудников в Нахичеване", - сказал аналитик.

В посольстве Ирана в Баку не ответили на телефонные звонки корреспондента "Кавказского узла".

Силовые ведомства Азербайджана утром 6 апреля сообщили о задержании шести подозреваемых, которые планировали создать на территории Азербайджана управляемое шариатскими законами государство.

Правоохранительные органы Азербайджана 12 марта задержали несколько человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети. В результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, были выявлены и задержаны 32 человека, осуществлявших "под прикрытием религии диверсию и подрывную деятельность", сообщило 13 марта проправительственное агентство АПА. Эту информацию подтвердили в МВД Азербайджана. Правозащитники сочли сфабрикованными обвинения против верующих в Азербайджане.

Служба государственной безопасности Азербайджана 1 ноября 2022 года заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, действовавшего в интересах Ирана. По версии ведомства, иранские спецслужбы тайно привлекали граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны и "путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей" создали с их участием организацию для использования против интересов госбезопасности Азербайджана. При обысках у подозреваемых были обнаружены доказательства, что группа получала разные поручения от упомянутого выше Рухуллы Ахундзаде и других лиц, живущих сейчас в Иране.

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