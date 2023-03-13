Азербайджанские силовики рапортовали о раскрытии иранской шпионской сети

13 марта 2023, 05:33

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Около 20 человек задержаны в Азербайджане по подозрению в участии в деятельности иранской шпионской сети.

Как писал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран.

Правоохранительные органы Азербайджана 12 марта задержали нескольких человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети, пишет oxu.az.

Фотографии задержанных первоначально появились в телеграм-каналах, близких к азербайджанским силовикам. Позднее были обнародованы и данные задержанных, их не менее 20 человек, информирует haqqin.az.

"Кавказский узел" также писал, что 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, во время нападения был убит начальник службы безопасности посольства, ранены двое охранников. Нападавший задержан полицией. Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о начале собственного расследования инцидента. 30 января Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Иране, сотрудники посольства и члены их семей доставлены спецрейсом в Баку. Представитель МИД Азербайджана заявил, что вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было спланированным терактом, при этом Тегеран не разъяснил причины бездействия охранявших дипмиссию силовиков и не сообщил, что предпринято для расследования произошедшего.

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