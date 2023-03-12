12 марта 2023, 00:25

Азербайджан счел провокацией полет иранского самолета вдоль границы

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МИД и Минобороны Азербайджана назвали недружественным поведением 40-минутный полет иранского военного самолета у границы двух стран. Послу Ирана вручена нота протеста.  

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, во время нападения был убит начальник службы безопасности посольства, ранены двое охранников. Нападавший задержан полицией. Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о начале собственного расследования инцидента. 30 января Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Иране, сотрудники посольства и члены их семей доставлены спецрейсом в Баку. Представитель МИД Азербайджана заявил, что вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было спланированным терактом, при этом Тегеран не разъяснил причины бездействия охранявших дипмиссию силовиков и не сообщил, что предпринято для расследования произошедшего

Минобороны и МИД Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Иран в военной провокации на границе между двумя странами.

"11 марта 2023 года военный самолет, принадлежащий Исламской Республике Иран, с 09:44 (08.44 мск) до 10:26 (09.26 мск) непрерывно выполнял полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы в направлениях Зангиланского и Билясуварского районов и обратно", - говорится в совместном заявлении двух ведомств.

Согласно сообщению, иранский военный самолет пролетел в 3-5 километрах от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над ней. Однако вопреки принятой международной практике Иран заблаговременно не предупредил ио приближении военных самолетов к государственной границе. Это "создает угрозу безопасности гражданской авиации и служит дальнейшему обострению отношений между двумя странами", отмечается в заявлении от 11 марта, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". 

Минобороны и МИД Азербайджана назвали действия Ирана "провокацией и недружественным поведением в отношении Азербайджана". "Хотим напомнить, что иранская сторона и в прошлом году проводила масштабные военные учения вдоль реки Араз вблизи границ с Азербайджаном. Мы решительно осуждаем иранскую сторону за такой провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздержаться от подобных провокационных шагов в будущем", - подчеркивается в совместном заявлении двух ведомств.

В нем также указано, что послу Ирана в Азербайджане Сеиду Аббасу Мусави вручена нота протеста.

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Примечание:

"Баку потребовал от Тегерана информацию о судьбе пропавшего азербайджанца", "Армянские политологи оценили риски новой эскалации в Нагорном Карабахе", "Вектор репрессий в Азербайджане сместился в сторону "Мусульманского единства"".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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