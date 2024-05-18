Парк в Буйнакске. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/C7ChU2cN9-A/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

18 мая 2024, 09:12

Жители Буйнакска потребовали сохранить городской парк

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные готовятся к проведению строительных работ в городском парке Буйнакска, несмотря на то, что около года назад активисты добились отмены строительства магазина на его территории, заявила местная жительница в видеообращении к главе Дагестана Сергея Меликову. Горожане просят Меликова запретить стройработы в парке, отметила она.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июля 2023 года жители Буйнакска пожаловались в соцсети, что в местном парке застройщик огородил территорию для строительства торгового центра, горожане потребовали не допустить застройки парка. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал протест жителей Буйнакска против застройки парка.

Жители и активисты Буйнакска обращаются к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой запретить местным властям проводить любые строительные работы на территории городского парка, заявила местная жительница в видеообращении к Меликову.

Несмотря на указания Меликова сохранить парк, недавно на его территории выгрузили строительные материалы, что указывает на то, что в парке скоро начнутся стройработы, отметила она на кадрах ролика, опубликованного 17 мая в Instagram*-паблике vestidagestan.

"Парк не нуждается ни в каком облагораживании, ни в каком благоустройстве, тротуарная плитка целая, деревья здоровые", – сказала она.

Парк единственное место в городе, куда люди приходят отдохнуть. "Это единственный островок, оставшийся жителям для отдыха. Территорию парка уже оградили сеткой", – отметила жительница Буйнакска.

Этот пост в Instagram*-паблике vestidagestan, на который подписаны около 305 тысяч пользователей, на 09.10 мск 18 мая набрал 68 отметок с реакцией пользователей и два комментария. Их авторы раскритиковали чиновников.

На 09.10 мск на сайте администрации Буйнакска нет комментариев относительно требования жителей не допустить провеления строительных работ в парке.

Напомним, 17 июля 2023 года власти Буйнакска заявили, что часть территории парка находится в частной собственности, они поддержали призыв жителей сохранить зеленую зону. Сотрудник горадминистрации пояснил, что в 2008 году было выдано разрешение на строительство там магазина, но еще в 2010 году разрешение утратило силу.

16 июля 2023 года аналогичную позицию изложил глава города Исламудин Нургудаев. "Полностью поддерживаю позицию жителей города, направленную на сохранение зеленой зоны. Я об этом лично неоднократно заявлял как жителям, так и собственникам земельного участка", – написал мэр Буйнакска в своем телеграм-канале.

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Примечание:

"Махачкалинцы провели акцию против строительства аттракциона в парке", "Прокуратура потребовала снести дом у озера Ак-Гёль в Махачкале", "Активисты через суд вернули участок земли парку в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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