Меликов поддержал протест жителей Буйнакска против застройки парка

18 июля 2023, 05:26

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Глава Дагестана Сергей Меликов счел справедливым возмущение жителей Буйнакска по поводу застройки парка и заявил, что налицо халатность некоторых чиновников, которые когда-то продали общественную территорию.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля было опубликовано видео о том, что в одном из парков Буйнакска застройщик огородил территорию для строительства торгового центра, а местные жители потребовали не допустить застройки парка. Мэрия Буйнакска заявила 17 июля, что огороженный участок парка находится в частной собственности, но власти города поддерживают призыв сохранить там зеленую зону.

Ситуацию с парком в Буйнакске 17 июля прокомментировал в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Его публикация набрала, по данным на 04.00 мск сегодня, 18 июля 184 лайка. По его словам, он обсудил ее с мэром города Исламудином Нургудаевым.

Меликов назвал справедливым возмущение жителей Буйнакска по поводу того, что "часть парка пытаются огородить и использовать под строительство коммерческого объекта". Глава республики назвал эту историю "некрасивой". По его словам, она "отражает работу некоторых чиновников, которые когда-то самым наглым образом использовали свое положение и продавали общественную территорию тому, что больше заплатит".

Глава Дагестана отметил, что разрешение на строительство в парке было выдано "аж в 2008 году". При этом разрешение через несколько лет утратило силу, а собственник "пытается снова его получить". "Да, по бумагам все вроде бы законно, но есть же еще и общечеловеческие ценности, о которых забывать нельзя", - написал Меликов, уточнив, что "главное в любом городе - это его жители, и для них нужно создавать комфортные условия".

Меликов заявил, что полностью поддерживает мнение "неравнодушных буйнакцев", а также поблагодарил мэра города "за мужскую позицию" и за то, что "несмотря ни на что, защищает интересы людей". Глава Дагестана анонсировал поездку в Буйнакск госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и руководителя администрации главы и правительства республики Алексея Гасанова, которые должны "разобраться в ситуации на месте".

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