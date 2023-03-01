Вектор репрессий в Азербайджане сместился в сторону "Мусульманского единства"

01 марта 2023, 18:11

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Список политзаключенных, составленный союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана", пополнили 12 членов движения "Мусульманское единство". На фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства", указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" 27 февраля опубликовал обновленный список политзаключенных в стране, в который вошли имена 93 человек. В списке, который правозащитники составили в ноябре 2022 года, насчитывалось 100 имен.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 сторонников движения "Мусульманское единство" были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

Власти периодически освобождают одних политзаключенных и на их место сажают новых активистов, журналистов, блогеров, указал один из соавторов обновленного списка политзаключенных, сокоординатор Союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" правозащитник Эльшан Гасанов.

"В Азербайджане многие годы продолжается порочная практика преследования граждан по политическим мотивам. Эта политика преследует цели запугивания граждан, нагнетания страха в обществе, чтобы люди остерегались гражданской активности и политической деятельности. При этом власти периодически освобождают одних для демонстрации "гуманизма" и смягчения международного давления и через некоторое время сажают новых политзаключенных", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, с ноября 2022 года в Азербайджане был освобожден 21 политзаключенный. "Девятнадцать человек были фигурантами "Тертерского дела". Это дело было настолько надуманным и нелепым, поскольку людей бездоказательно в массовом порядке под пытками обвиняли в госизмене, что вызвало активные обсуждения и возмущения в социальных сетях, что властям пришлось пересмотреть обвинения. В итоге все были реабилитированы полностью или частично. Но обвинение в шпионаже в пользу Армении было снято со всех. Теперь по этому делу в заключении остаются восемь человек. Но эти лица по схожим обвинениям были арестованы не в Тертерском, а других районах. Сейчас ставится вопрос о пересмотре и их дел и по неофициальным данным скоро этот процесс начнется", - указал Гасанов.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акции протеста, требуя освободить заключенных и наказать виновных в пытках.

По истечению срока наказания на свободу вышел также лидер Исламской партии Мовсум Самедов и еще один политзаключенный из числа фигурантов "Гянджинского дела", сказал Гасанов.

Вместе с тем, по его словам, список политзаключенных пополнили 14 человек. "Резонансным делом стало уголовное преследование общественного активиста и блогера Бахтияра Гаджиева. Он стал жертвой своей борьбы за права человека. Бахтияр Гаджиев выступал на международных форумах с требованием ввода санкций против силовиков, попирающих права граждан. И его арест последовал буквально на следующий день против включения в санкционный список США офицера азербайджанской полиции, которого многие политзаключенные, и в частности осужденные по "Нардаранскому делу" обвиняли в применении изощренных пыток", - сказал Гасанов.

Кроме того, по его словам, по политическим мотивам был арестован активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев. "Он уже однажды пережил судьбу политзаключенного, многократно оказывался под административным арестом. Ализамин Салаев - несгибаемый оппозиционер, отметил Гасанов. Власти преследуют Салаева из-за жесткой критики властей, добавил он.

12 новых политзаключенных- активисты Движения "Мусульманское единство", сообщил Гасанов. "Все эти люди арестованы по одной и той же статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Такое стандартное обвинение власти многие годы выдвигают против верующих. Эта категория - не всегда образованные люди, как правило из провинции или периферии крупных городов. Общественности они малоизвестны и поэтому власти навешивают на них ярлык "наркоторговцев". При этом по таким делам силовики не обременяют себя сбором доказательств – ссылаются на "оперативные источники", привлекают "свидетелей" из числа самих полицейских, а в качестве "понятых" - осведомителей правоохранительных органов", - сказал Гасанов.

23 ноября 2022 года член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадирли был задержан силовиками по дороге с работы домой. Его обвинили в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере и арестовали на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирли, посчитав это провокацией против организации. Шахин Гадирли стал десятым членом "Мусульманского единства" в заключении, сообщили в ДМЕ, напомнив, что свободы лишен и лидер организации Талех Багирзаде. В начале декабря были задержаны члены ДМЕ Самир Бабаев, Ниджат Алиев, Миртофиг Гусейнов, им также предъявили обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков.

Массовый арест активистов ДМЕ Гасанов объяснил осложнением отношений с Ираном."Члены ДМЕ – это мусульмане-шииты, которые традиционно идеологически ориентированы на иранских богословов. Аресты этих людей представляются «превентивной мерой» для устрашения проирански настроенных верующих, чтобы они не протестовали против политики властей Азербайджана. Конечно, Иран использует религиозный фактор против Азербайджана, однако неправильно видеть в каждом верующем "иранского агента". Обвинения должны быть обоснованными", - сказал Гасанов.

При этом он обратил внимание на то, что аресты активистов ДМЕ происходили двумя волнами – ноябре-декабре 2022 года и январе-феврале 2023 года.

"Это были периоды обострения двусторонних отношений. Осенью Иран провел демонстративные военные учения у границ Азербайджана с отработкой мер по форсированию пограничной реки Араз. На фоне этих событий были арестованы члены ДМЕ Шахин Гадирли, Самир Бабаев, Ниджат Алиев и Миртофиг Гусейнов. А 27 января на азербайджанское посольство в Тегеране было совершено вооруженное нападение, повлекшее гибель одного охранника и ранения двух других. В конце января – начале февраля были арестованы еще восемь активистов ДМЕ - Эльнур Джафаров, Азад Керимов, Эльшан Рагимов, Этибар Исмайлов, Рухулла Новруззаде, Маил Керимов, Джейхун Балашев и Рашад Алиев. Очевидно, власти Азербайджана в ответ на враждебные действия со стороны Тегерана стараются нейтрализовать потенциальную "пятую колонну" Ирана в стране. Но эти меры должны быть в рамках права и не нарушившие закон люди не должны страдать", - отметил Гасанов.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов также считает, что в стране распространена практика преследования по политическим мотивам. "Мишенью могут быть разные протестные группы. Раньше в рамках "предотвращения цветной революции" арестовывали по надуманным обвинениям прозападных активистов, руководителей институтов гражданского общества. В последнее время на фоне напряженных отношений с Ираном арестовывают членов "Мусульманского единства", - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Сутью политики репрессий является устрашение людей, чтобы они воздерживались от борьбы за свои права и власти было легче управлять обществом, считает Ахмедов.

Ранее рабочая группа азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов также составляла список политзаключенных. Однако в последний раз он был обнародован в 2020 году, после чего структура прекратила свою деятельность

Деятельность группы была приостановлена из-за ограничений введенных в рамках пандемии коронавируса, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" бывший член рабочей группы, юрист Халид Агалиев.

"Стало сложно собираться. Потом началась война 2020 года. Внимание общества было отвлечено на военные события. Кроме того, поскольку списки составлял "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" и в списках рабочей группы и этой организации были расхождения, были попытки использовать это для дискредитации правозащитного движения. В конечном итоге было решено не возобновлять работу рабочей группы, - сказал Агалиев.

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