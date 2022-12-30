Правозащитники констатировали ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане

30 декабря 2022, 04:10

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В 2022 году власти Азербайджана законодательно ужесточили давление на журналистов и политические объединения, усилив репрессии против гражданских и религиозных активистов, заявил Центр мониторинга политзаключенных.

Как сообщал "Кавказский узел", Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" 4 ноября обнародовал новый список людей, которые по мнению правозащитников, преследуются властями по сфабрикованным обвинениям. В него вошли 100 человек.

Азербайджанский Центр мониторинга политзаключенных (ЦМПЗ) 29 декабря обнародовал годовой отчет о ситуации с правами человека в стране. Исследование обобщает факты нарушений основополагающих прав человека, отраженных в Европейской конвенции прав и свобод, передал корреспондент "Кавказского узла".

Авторы отчета обращают внимание на системное нарушение свободы выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции) в связи с новым законом о медиа, принятом в уходящем году. Они отмечают, что новый закон "усиливает контроль властей над СМИ".

"Новый закон фактически ставит журналистов в зависимое положение, так как вводится реестр медиа и журналистов, что фактически является лицензированием их деятельности. Условия регистрации в реестре очень жесткие: от органов СМИ требуют ежедневно выставлять 20 уникальных новостей, что не под силу небольшим изданиям. Не попавшие в реестр журналисты не могут воспользоваться правами аккредитации при государственных органах, посещать официальные мероприятия", - сказал директор ЦМПЗ Эльшан Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

В отчете также зафиксированы случаи преследования пользователей социальных сетей за их публикации. "Десятки пользователей социальных сетей подвергались вызовам в полицию и кратковременным задержаниям за критику властей и отдельных чиновников. Некоторым выносили предупреждения, были случаи административных арестов. Под конец года был арестован по надуманным обвинениям известный критик власти, активист Бахтияр Гаджиев", - отметил Гасанов.

В контексте нарушения свободы собраний и объединений (статья 11 Европейской конвенции) правозащитники напоминают о еще одном законодательном изменении - реакционном законе о политических партиях, который прошел 16 декабря заключительное чтение в парламенте, но пока не подписан президентом.

"Новый закон, поспешно принятый парламентом, позволяет властям еще больше ограничивать деятельность политических сил, жестко контролировать их, усилить давление на активистов оппозиции, произвольно отменять регистрацию действующих структур и предотвращать создание новых», - пояснил Гасанов. Он обратил внимание, что этот процесс уже сопровождают преследования оппозиционных политиков: так, против лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева в течение года были возбуждены четыре уголовных дела, в итоге он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.

Власти Баку с начала 2022 года не согласовали ни одну акцию протеста, а несогласованные демонстрации, несмотря на мирный характер, жестко пресекались полицией, их участников подвергали задержаниям и арестам, подчеркнул правозащитник.

Отчет также касается фактов нарушения свободы мысли, совести и религиозных убеждений (статья 9 Европейской конвенции). «В течение года несколько религиозных активистов из движения "Мусульманское единство" были арестованы по надуманным обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Истинной причиной их преследования стали их религиозные убеждения», - сказал Гасанов.

23 ноября член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадирли был задержан силовиками по дороге с работы домой. Его обвинили в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере и арестовали на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирли, посчитав это провокацией против организации. Шахин Гадирли стал десятым членом "Мусульманского единства" в заключении, сообщили в ДМЕ, напомнив, что свободы лишен и лидер организации Талех Багирзаде. В начале декабря были задержаны члены ДМЕ Самир Бабаев и Ниджат Алиев, им также предъявили обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков.

В резюме отчета указывается, что "положение дел с правами человека в Азербайджане остается удручающим". Единственным позитивным фактом Центр мониторинга политзаключенных счел освобождение из 19 фигурантов "Тертерского дела".

"Продолжается "закручивание гаек", суды выносят необоснованные вердикты, деятельность адвокатов ограничена, силовики безнаказанно применяют карательные меры, критика властей практически запрещена, гражданское общество фактически разгромлено. Все фундаментальные права, предусмотренные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, нарушаются преднамеренно и жестко», - говорится в заключение отчета.

Авторы исследования призывают власти соблюдать международные обязательства в области прав человека, прекратить преследования граждан за критику правительства и обеспечить независимость судов.

«Мы также призываем власти освободить всех политзаключенных. После освобождения осужденных по "Тертерскому делу" их число уменьшилось до 80, однако в ноябре-декабре последовали новые аресты, включая Бахтяира Гаджиева и ряда активистов движения «Мусульманское единство». Мы изучаем эти дела и очевидно эти лица пополнят ряды политзаключенных», - отметил Гасанов.

Директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров разделяет критические оценки коллег по ситуации с правами человека в Азербайджане.

«К сожалению, в этом году ситуация с правами человека продолжала ухудшаться. Были вынесены обвинительные приговоры депортированным из Германии активистам, пресекались все мирные протестные акции, их участников задерживали и подвергали административным арестам. В конце года примером вопиющего произвола стал арест активиста Бахтияра Гаджиева, а после акции в его защиту к 30 суткам административного ареста был приговорен один из ведущих оппозиционных политиков страны Тофиг Ягублу», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Глава Центра мониторинга выборов и обучении демократии Анар Мамедли также констатировал отсутствие прогресса в реализации прав человека в Азербайджане.

«Поле для свободомыслия все больше сужается, альтернативные мнения не услышишь на телевидении и радио, давно перестали выходить оппозиционные газеты, а многие оппозиционные онлайн издания заблокированы. Единственное пространство, где люди могут получать не подвергнутую цензуре информацию – социальные сети, но и там на наиболее активных критиков правительства проводятся репрессивные атаки. Арест известного активиста Бахтияра Гаджиева, популярного в социальных сетях, показал, что любой неугодный властям пользователь может стать жертвой репрессивной машины», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

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