Два активиста "Мусульманского единства" арестованы в Азербайджане

06 декабря 2022, 18:17

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В Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков арестованы члены Движения "Мусульманское единство" Ниджат Алиев и Самир Бабаев. Преследование активистов движения по надуманным обвинениям стало новым витком давления на оппозиционное движение, заявили в организации.

Как писал "Кавказский узел", член Движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Самир Бабаев был задержан людьми в штатском 2 декабря в поселке Маштага, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов. По его словам, 1 декабря, в поселке Масазыр был задержан другой член движения Ниджат Алиев, его увезли в неизвестном направлении. В ДМЕ сочли задержания Алиева и Бабаева необоснованными.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Сегодня стало известно, что Бабаеву и Алиеву предъявили обвинения по уголовной статье о незаконном обороте наркотиков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Алиев.

"Членам их семей удалось в полиции узнать, что обоих обвиняют по делам о наркотиках. В отношении Ниджата Алиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, а Самира Бабаева – на два месяца. Их уже отправили в СИЗО-1 Пенитенциарной службы в поселке Кюрдаханы. После задержания им не дали еще возможности позвонить домой. Мы сейчас заняты поисками адвокатов", - сказал Буньядов.

Он подверг сомнению достоверность обвинения. "Конечно же, мы не верим в истинность обвинения. За последние десять дней арестованы уже трое активистов по обвинению, связанному с наркотиками – Ниджат, Самир и ранее Шахин Гадирли. Это похоже на новую кампанию против ДМЕ", - продолжил Буньядов.

23 ноября член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадирли был задержан силовиками на автобусной остановке, когда возвращался с работы домой. Родственникам сообщили о его задержании лишь 26 ноября. Ему предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере, суд отправил его под стражу на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирли, посчитав это провокацией против организации. Шахин Гадирли стал десятым членом "Мусульманского единства", кто содержится в тюрьмах, включая лидера организации Талеха Багирзаде, сообщили в ДМЕ. 2 декабря апелляционный суд оставил его под стражей.

Мать Алиева Енигюль Алиева подтвердила арест сына. "Никакой подробной информации о моем сыне не предоставляют, мы знаем только, что его арестовали по наркотикам. Мой сын ни в чем не виновен, то, что ему приписывают – ложь", - сказала Алиева корреспонденту "Кавказского узла".

ДМЕ выступило с заявлением, в котором осудило аресты Алиева и Бабаева. "За последние 10 дней были фактически похищены трое членов нашего движения - Шахин Гадирли, Ниджат Алиев и Самир Бабаев. Это очередная волна "охоты на ведьм", развернутой властями. Мы, ДМЕ, требуем положить конец незаконным арестам, освобождения всех невиновно брошенных в тюрьмы, в том числе активистов нашего движения", - говорится в заявлении.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев информации о задержании Алиева и Бабаева сославшись на отсутствие информации.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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