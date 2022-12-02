Исчезновение двух активистов в Азербайджане встревожило их соратников

02 декабря 2022, 14:30

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Люди в штатском задержали в Азербайджане членов движения "Мусульманское единство" Самира Бабаева и Ниджата Алиева, их судьба неизвестна, сообщили в движении. В полиции заявили, что занимаются поисками Алиева, рассказала его мать.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадиров был задержан силовиками на автобусной остановке, когда возвращался с работы домой. Родственникам сообщили о его задержании лишь 26 ноября. Гадирову предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере, суд отправил его под стражу на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирова, посчитав это провокацией против организации. Шахин Гадиров стал десятым членом "Мусульманского единства", которые содержатся в тюрьмах, включая лидера организации Талеха Багирзаде, сообщили в ДМЕ.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Член ДМЕ Самир Бабаев был задержан людьми в штатском сегодня около 11 часов (10 мск), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов. По его словам, вчера, 1 декабря, в поселке Масазыр был задержан другой член движения Ниджат Алиев, его увезли в неизвестном направлении.

В ДМЕ считают задержания Алиева и Бабаева необоснованными. "Восемь дней назад был задержан и арестован член нашего движения Шахин Гадиров. Теперь задержали Самира и Ниджата. Похоже, началась новая волна давления на членов ДМЕ", - сказал Буньядов.

Информацию о задержании Ниджата Алиева подтвердила его мать Енигюль Алиева. "Ниджат оказывает услуги такси на своем автомобиле, зарабатывая на содержание своей семьи из трех детей. Вчера днем, около 13.00 (12 мск) он выехал из дома на своем автомобилем с государственными номерными знаками [здесь Енигюль Алиева назвала регистрационный номер машины], чтобы поехать в магазин. После этого о нем и о его автомобиле нет никакой информации", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, еще вчера она звонила в МВД, но до сих пор никакой информации о судьбе Ниджата его семье не предоставили. "В местной полиции сказали, что они занимаются поисками", - сказала Енигюль Алиева.

Родственники Самира Бабаева оказались недоступными для комментариев. В пресс-службе МВД сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что не располагают информацией о задержании Алиева и Бабаева.

Напомним, 27 ноября стало известно, что лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде ранее объявил в колонии голодовку после оскорбления со стороны замруководителя пенитенциарного учреждения. Он также потребовал прекратить давление на возглавляемую им организацию. 1 декабря супруга Багирзаде сообщила, что он уже шестые сутки продолжает голодовку. Директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров подтвердил эту информацию, уточнив со ссылкой на свои источники, что у Багирзаде возникли проблемы со здоровьем.

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