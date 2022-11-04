В новый список политзаключенных в Азербайджане вошли 100 человек

04 ноября 2022, 12:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В новый список Союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" включены 100 человек, которые по мнению правозащитников, преследуются властями по сфабрикованным обвинениям.

Как сообщал "Кавказский узел", Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" 28 сентября обнародовал список, в который было включено 99 человек.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" сегодня, 4 ноября обнародовал новый список, в который включено 100 человек. Составители списка – директор Института мира и демократии Лейла Юнус и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, как и прежде, исходили из критериев понятия "политзаключенный", установленных ПАСЕ, сказано в релизе правозащитников, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Пять критериев понятия "политзаключенный" резолюции ПАСЕ: a) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; c) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; d) если человек задержан на дискриминационной основе; e) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

"К сожалению, число политзаключенных в Азербайджане не уменьшается. Данный показатель держится вокруг числа 100 уже длительное время около 100. Сейчас – ровно 100. Впрочем, это число лиц, о которых у нас есть информация», – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что после обнародования предыдущего списка по отбытию срока наказания вышел на свободу шиитский богослов Абгюль Сулейманов. Вместе с тем в список добавлены журналист, руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу и исполнитель религиозных песен Вугар Расул.

«Нариманоглу был арестован 5 июля по обвинению в вымогательстве денег у чиновников Управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. После ареста журналист заявил, что обвинения ложные, что он оклеветан теми, о коррупции которых он публиковал разоблачительные материалы. Нариманоглу утверждает, что у стороны обвинения нет доказательств вымогательства. Обвинения против журналистов в Азербайджане в вымогательстве и ранее имели место. Следствие затягивается и проводится с нарушением процессуальных норм», - сказал Гасанов.

Исполнитель религиозных песен Вугар Расул был задержан 18 июля. "Он был задержан без санкции и свидетелей, и увезен в неизвестном направлении. Его семье сообщили о местонахождении и обвинениях 22 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Вугар Расул отвергает обвинение. Есть основания полагать, что истинной причиной ареста стало исполнение им религиозных песен, в которых содержится протест против несправедливости и произвола. «Наркотики» – это типичное обвинение для верующих. В Азербайджане и ранее активисты подвергались арестам за свое творчество. Два года назад был арестован религиозный поэт Эльвин Мурадов», - сказал Гасанов.

В списке 100 человек разделены на семь групп.

В первой – "Журналисты и блогеры" – шесть человек. В их числе журналисты Полад Асланов, Абид Гафаров, и Эльчин Мамед, а также блогеры Аслан Гурбанов и Рашад Рамазанов.

В группе "Члены оппозиционных партий и движений" – четыре человека, члены партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов, Шахин Рзаев и Агиль Гумбатов, а также лидер партии "Граждане и развитие" Али Алиев.

В группе "Депортированные из Германии политэмигранты" - пять человек.

Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Еще один активист, Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

В группе "Верующие" – 18 человек. Среди них четыре члена Исламской партии Азербайджана, включая ее председателя Мовсума Самедова и его преемника на этой должности Ильхама Алиева. В этой же группе остаются основные фигуранты "нардаранского дела", включая лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его помощника Аббаса Гусейнова, а также богослов Сардар Бабаев. Новыми в этом списки стали указанный выше Вугар Расул. При этом Абид Гафаров из этой группы переведен нами в группу «журналисты и блогеры» поскольку был ведущим ютуб-канала Kim TV.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными.

В группе осужденных по "тертерскому делу" по-прежнему 27 имен.

"В этом деле есть позитивные изменения. После протестов общественности, многочисленных публикаций медиа было назначено новое следствие, по результатам котрого уже начался процесс пересмотра дел в отношении 19 человек. Их дела уже возвращены в суд первой инстанции для пересмотра ", – продолжил Гасанов.

В апреле 2022 года прокуратура по реабилитирующим основаниям прекратила дело о госизмене военного Эльчина Гулиева, умершего во время следствия. После возобновления производства по "тертерскому делу" Гулиев стал первым оправданным, что дает надежду на реабилитацию других осужденных, указал тогда правозащитник Расул Джафаров. В июле генпрокурор и глава следственной группы приняли родных осужденных по "тертерскому делу", однако не смогли ответить на их вопросы о ходе расследования. Эксперты заявили, что родственники осужденных имеют право требовать информацию о ходе расследования. 5 сентября генеральный прокурор Азербайджана обратился к Пленуму Верховного суда с представлением о пересмотре приговоров 19 осужденным по "тертерскому делу" по вновь открывшимся обстоятельствам. Пленум Верховного суда 30 сентября принял решение направить дела осужденных на новое рассмотрение апелляционной инстанции. Гянджинский апелляционный суд 2 ноября отменил обвинительные приговоры 19 осужденным по "тертерскому делу", теперь дело должно быть заново рассмотрено судом первой инстанции. Адвокаты, правозащитники и родственники обвиняемых выразили надежду на оправдание обвиняемых.

В группе осужденных по "гянджинскому делу" по-прежнему 27 человек.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Части осужденных сроки наказания были уменьшены, и они уже вышли на свободу. Сам Сафаров приговорен к пожизненному заключению.

В группе "Пожизненно заключенные" - 13 человек. Среди них шесть бывших офицеров отряда полиции особого назначения, осужденных в связи с мятежом в 1995 году, три бывших члена воевавшего в 1992-1993 годах в Нагорном Карабахе отряда "Гарангуш" и пять осужденных по делу бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

"После отмены смертной казни в 1998 году высшую меру наказания им решением парламента заменили на пожизненное заключение. Однако закон не имеет обратной силы. Поэтому им должны были заменить смертную казнь на альтернативное на тот момент максимальное наказание – 15 лет тюремного заключения. Эти люди уже провели в тюрьме четверть века", – ранее отметил Гасанов.

В Азербайджане не прекращаются репрессии, подчеркнула соавтор доклада, директор Института мира и демократии Лейла Юнус.

"Конвейер репрессий не прекращается вот уже 30 лет. Советская практика преследования граждан по политически мотивированным, сфабрикованным обвинениям была возобновлена сразу после возвращения к власти в стране генерала КГБ Гейдара Алиева и продолжается при ее преемнике и сыне Ильхаме Алиеве. Так режим запугивает граждан, чтобы они не боролись за свои права и демократическое формирование власти. Отпуская одних, власти периодически демонстрируют Западу свою "добрую волю" и имитируют "оттепели", но через некоторое время появляются новые политзаключенные. К сожалению, многие западные политики «терпимы» к нарушениям прав человека из-за энергетических интересов своих стран. А некоторые вовсе преследуют личные корыстные интересы", – сказала Юнус корреспонденту "Кавказского узла".

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