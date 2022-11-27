Активист «Мусульманского единства» в Азербайджане обвинен в наркоторговле

27 ноября 2022, 20:53

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Задержанному члену движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Шахину Гадирову предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороте наркотиков в крупном размере. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В ДМЕ считают дело сфабрикованным и провокацией против организации.

Как сообщал «Кавказский узел», Шахин Гадиров был задержан вечером 23 ноября в Баку, когда выходил с работы.

Гадиров был задержан 23 ноября на автобусной остановке, когда возвращался с работы домой, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов. «Только 26 ноября члены его семьи прояснили судьбу Шахина. Оказалось, что он содержится в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД. Ему предъявлено уголовное дело по ст. 234.3.4. (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, в крупном размере) УК», - отметил Буньядов.

Решением Наримановского районного суда в отношении Гадирова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Буньядов отметил, что пока у Гадирова нет адвоката по выбору.

«Шахин Гадиров верующий человек, он далек от наркотиков. Если бы он был бы наркоторговцем, то не занимался бы различной тяжелой поденной физической работой, чтобы прокормить свою семью. Очевидно, что обвинение ложное», - сказал Буньядов.

Он отметил, что ДМЕ считает уголовное дело против Гадирова сфабрикованным и расценивает его арест как провокацию и давление на организацию.

«Шахин Гадиров стал десятым членом «Мусульманского единства», которые в настоящее время содержатся в тюрьмах, включая лидера организации Талеха Багирзаде», - сказал Буньядов.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Представители МВД оказались не доступным для комментариев.

В Наримановском районном суде подтвердили информацию об аресте Гадирова.

По ст. 234.4.3 Гадирову грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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