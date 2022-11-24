Активист "Мусульманского единства" задержан в Баку

24 ноября 2022, 15:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Член движения "Мусульманское единство" Шахин Гадиров был задержан силовиками вечером 23 ноября, родным пока не удалось установить его местонахождение, сообщил представитель организации.

Шахин Гадиров был задержан вечером 23 ноября в Баку, когда выходил с работы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь организации Абульфаз Буньядов.

"Его схватили трое людей в штатском и, посадив в автомобиль марки “Toyota Camry”, увезли в неизвестном направлении.Члены семьи Гадирова обращались в колл-центр МВД по телефону 102, однако прояснить его судьбу не удалось", - сообщил Буньядов.

По его словам, причины задержания Гадирова пока неизвестны. "Даже сложно представить, за что его могли задержать. Шахин Гадиров - тихий по характеру человек, верующий. Чтобы прокормить семью, она занимается различной поденной физической работой. Впрочем, ни один из ранее задержанных или арестованных представителей "Мусульманского единства" не совершал незаконных действий, они попали в тюрьму по надуманным обвинениям", - сказал Буньядов.

Он подчеркнул, что в настоящее время в тюрьмах содержатся девять членов "МУсульманского единства", включая лидера организации Талеха Багирзаде.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышли на свободу по помилованию и окончанию срока.

В МВД воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации.

"Кавказский узел" также писал, что Служба государственной безопасности Азербайджана 1 ноября заявила о причастности активистов Движения "Мусульманское единство" к незаконному вооруженному формированию, созданному под контролем иранских спецслужб. Представитель движения отверг это обвинение, заявив, что указанные в сообщении СГБ лица не имеют отношения к организации.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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