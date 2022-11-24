В Азербайджане прекращено уголовное дело активиста Зии Ибрагимова

24 ноября 2022, 13:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Азербайджане прекращено уголовное дело в отношении оппозиционера Зии Ибрагимова, обвиняемого в неисполнении решения суда. Он уплатил вменяемый ему имущественный долг и был освобожден в зале суда.

Как сообщал "Кавказский узел", Зия Ибрагимов (Ибрагимли) был в мае выслан из ФРГ и арестован в Азербайджане сразу по прибытии из Германии. Сначала Ибрагимова отправили под административный арест на 30 суток, а 22 июля суд арестовал его на два месяца и 26 дней по обвинению в неисполнении решения суда. Дело касается обвинения о невыплате долга по разделу имущества бывшей супруге. Как оказалось, Ибрагимли высылал деньги из Германии своему брату, и он передавал их его бывшей супруге. Однако, поскольку брат не брал расписок, Ибрагимли был обвинен по статье 306.1 УК Азербайджана (неисполнение судебного решения), которая предусматривает до трех лет лишения свободы. 4 августа апелляционный суд отказал в изменении меры пресечения Ибрагимову.

24 ноября Биласуварский районный суд Азербайджана прекратил уголовное дело в отношении Ибрагимова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, в связи с оплатой Ибрагимовым денежных сумм, указанных в обоих исполнительных листах, уголовное производство было прекращено.

«Против Зии Ибрагимова был иск о взыскании денежных средств по имущественному спору с бывшей супругой. Во время проживания в Германии он частями пересылал эти деньги своему брату, который передавал деньги по назначению, однако расписок не брал. Тем не менее, на него была подана жалоба о якобы не оплате долга. В конечном итоге, Зия Ибрагимов повторно выплатил истребованные средств по двум исполнительным листам – на 9 тыс. манатов (5,4 тыч. долларов) и 3,5 тысяч манатов (2,1 тыс. долларов) – всего 12, 5 тыс. манатов (7,5 тыс. долларов). После этого основания для уголовного преследования были устранены и дело прекращено. Его освободили в зале суда», - отметил Садыгов.

В Биласуварском районном суде подтвердили информацию об освобождении Ибрагимова в связи с прекращением уголовного дела.

Сам блогер сказал корреспонденту «Кавказского узла», что во время содержания под стражей не подвергался давлению и проблем с самочувствием нет. Вместе с тем он отметил, что по поводу самого уголовного дела выступит позднее.

Координатор Центра против репрессий и пыток Намизад Сафаров считает, что дело имело политическую подоплеку.

«Допустим, что доказательств документальных об уплате долга Ибрагимовым не было. Но, если человека обвиняют в неуплате долга, то надо давать ему возможность работать, чтобы погасить его, а не сажать в тюрьму. Тем более, что в Азербайджане редко по такой статье на время следствия заключают под стражу. Очевидно, что Ибрагимова арестовали из-за его критики властей Азербайджана в период политэмиграции в Германии, выступлений в соцсетях, участия в митингах. Ведь его задержали сразу по прибытию в Баку из Германии, откуда его депортировали и сначала арестовали в административном порядке. Помимо Ибрагимова по надуманным обвинениям были арестованы в Азербайджане еще несколько активистов, высланных из Германии", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

Ибрагимов до эмиграции был активным членом партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. "Ибрагимов был активным членом ПНФА в Биласуварском районе. На президентских выборах 2018 года он проявлял оппозиционную активность, подвергал огласке факты нарушений на выборах, и за это подвергся преследованиям. Опасаясь ареста, он вынужденно эмигрировал в Германию».

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