Сын Муталлима Оруджева потребовал оказать отцу медпомощь в СИЗО

15 ноября 2022, 18:59

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Состояние депортированного из Германии активиста Муталлима Оруджева, приговоренного в Азербайджане к семи годам по делу о торговле наркотиками, ухудшилось, однако в СИЗО не оказывают адекватной медпомощи, сообщили его сын и адвокат. Защита обжаловала приговор.

Как писал "Кавказский узел", Муталлим Оруджев был задержан 23 октября 2021 года по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. В суде он отверг обвинение в незаконном обороте наркотиков, заявив, что дал признательные показания под пытками. Глава пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Натиг Адилов сообщил, что Оруджев несколько лет назад уехал в Германию и продолжал политическую деятельность там, однако в июне 2021 года был депортирован обратно в Азербайджан.В августе Оруджев пожаловался на условия содержания в СИЗО.

Муталлима Оруджева в сентябре перевели в СИЗО в поселке Кюрдаханы, сообщил его сын Эльвин Орудж."В этом СИЗО условия получше чем в Шувелане. Однако у отца обострились проблемы со здоровьем, а его там не лечат. Уже длительно время у отца повышенное кровяное давление, верхняя отметка которого стабильно держится на уровне 170-180. Никакого обследования и лечения ему не назначают. Лишь однажды у него взяли анализы крови и оказалось, что у него высокий уровень холестерина. Знакомые медики нам говорят, что это может быть признаком наличия у отца сахарного диабета или серьезной сердечной болезни, а может быть того и другого. Нам сказали, что высокое давление может быть показателем также болезней почек. Но отца не то, что не переводят в тюремный госпиталь, но и даже не помещают в санчасть СИЗО", - подчеркнул он.

Родные обеспокоены состоянием здоровья Оруджева, добавил его сын. "Мы сильно беспокоимся за здоровье отца. Перед депортацией из Германии он перенес в тяжелой форме коронавирус. Три недели он пролежал в больнице. После коронавируса у него возникли проблемы с печенью и легкими, появилась одышка. Даже когда его задержали в прошлом году, у отца было ОРЗ", - сказал Орудж корреспонденту "Кавказского узла".

Он сказал, что активист был арестован по надуманному обвинению. "По такому лживому обвинению ему дали семь лет тюрьмы. Надеемся, что апелляционный суд восстановит справедливость", - далее отметил сын активиста.

Адвокат М.Оруджева Немат Керимли подтвердил, что у его подзащитного серьезные проблемы со здоровьем. "У Муталлима Оруджева длительное время высокое кровяное давление. Но реальной медицинской помощи и лечения ему не оказывается. Ему иногда меряют давление и дают кактие-то таблетки. Прежде чем человека лечить, надо установить диагноз. Но никакого комплексного обследования не проводится. Его даже в санчасть не поместили", - сказал адвокат.

Он отметил, что в связи с большим объемом других дел, не может часто посещать Оруджева. "На следующей неделе я постараюсь посетить Муталлима Оруджева и на месте вновь обратиться, чтобы ему назначили медицинское обследование и лечение", - сказал адвокат.

21 октября Сумгаитский суд по тяжким преступлениям приговорил Оруджева к семи годам лишения свободы, подчеркнул адвокат. "Приговор суда несправедлив и незаконен. Никаких доказательств того, что Оруджев занимался наркоторговлей не было представлено. Против него свидетельствовали только сами полицейские, которые его задержали. Если человека обвиняют в торговле наркотиками крупным размером, то должны найти и источник, откуда он приобретал наркотики. Но ничего подобного полиция не сделала. Дело Оруджева очень похоже на дела Пюнхана Керимли, Джафара Мирзоева, Малика Рзаева, которых также арестовали по обвинениям в незаконном обороте наркотиков спустя некоторое время после депортации из Германии", - отметил Керимли.

Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Еще один активист, Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

Адвокат также сообщил, что 14 ноября представил апелляционную жалобу на приговор. По его мнению, рассмотрение апелляции может состояться в декабре.

В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что всем заключенным оказывается необходимая медицинская помощь, однако о состоянии Оруджева говорить воздержались, пояснив, что вопросы здравоохранения арестантов и осужденных находятся в компетенции Главного медицинского управления Минюста. Однако представители этого ведомства оказались не доступны для комментариев.

Оруджев признан правозащитниками политзаключенным.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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