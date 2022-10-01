Азербайджанские политэмигранты в Германии потребовали освободить арестованных на родине активистов

01 октября 2022, 12:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Политэмигранты провели акцию протеста, призвав власти Германии потребовать от Баку освобождения активистов, арестованных после высылки.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 марта из Германии в Азербайджан в порядке реадмиссии возвращены 38 человек, которые не смогли легализовать свое пребывание в этой стране. Правозащитники предупредили, что высланных могут ожидать репрессии в Азербайджане, поскольку ранее были арестованы по меньшей мере четыре активиста, депортированных из ФРГ.

Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Еще один активист, Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

Акция протеста, организованная азербайджанскими политэмигрантами из организации DAS («Выбери демократический Азербайджан»), состоялась 30 октября в германском городе Гиссен перед редакциями газет Giessener Allgemeine и Giessener Anzeiger. Акция прошла под лозунгом «Вместе встанем в защиту активистов, депортированных из Германии и арестованных в Азербайджане», говорится в релизе организации, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

«Мы хотим обратить внимание германской прессы на то, что в Азербайджане в отличие от ФРГ нет свободных медиа. В стране, откуда мы приехали сюда, политических активистов, журналистов, блогеров, занимающих критическую по отношению к власти преследуют, подвергают пыткам и даже убивают. Так, в стране были убиты не менее 4 журналистов и блогеров, такие как Эльмар Гусейнов, Рафиг Таги, Расим Алиев и Мехман Галандарова. С целью давления на журналистов тайно снимались и распространялись кадры их интимной жизни. Такие провокации были против Ганимата Захида и Хаидиджи Исмайловой. Азербайджане закрыто представительство «Радио Свобода», не издается ни одна газета с независимой и оппозиционной позицией. Сайты газеты «Азадлыг», он-лайн издания Meydan.tv, спутникового телевидения Turan Tv , и ряда других СМИ, которые критикуют правительство заблокированы. В стране 120 политзаключенных, брошенных в тюрьмы из-за политической деятельности и взглядов», - рассказала одна из выступивших на митинге активисток.

Суд по требованию Центра электронной безопасности (ЦЭБ) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана вынес решение о блокировке ряда оппозиционных ресурсов: сайт газеты "Азадлыг", сайт азербайджанской службы "Радио "Свобода", Meydan.TV, сайт azerbaycansaati.com и сайты, где размещаются телепрограммы канала TuranTV Azərbaycan saatı ("Азербайджанский час"). 19 декабря Бакинский апелляционный суд оставил в силе это решение.

Активист DAS Абдулгусейн Алекберов сфокусировал внимание на делах непосредственно высланных из Германии лиц, которые были арестованы в Азербайджане. В частности, по его словам, за последний год в Азербайджане по сфабрикованным обвинениям были арестованы шесть активистов - Муталлим Оруджев, Малик Рзаев, Джафар Мирзаев, Пюнхан Керимли, Самир Ашуров и Зия Ибрагимов, которые были высланы из ФРГ после того, как их ходатайства о предоставления о политическом убежище были отклонены Германским миграционным советом (BAMF) и административными судами этой страны. Керимли и Рзаев уже осуждены соответственно на и 7 лет лишения свободы.

«Несколько иная ситуация с Анаром Алиевым и его семьей, получившими убежище в Германии по гуманитарным основаниям. Алиев приехал летом этого года, чтобы навестить своих пожилых родителей. Но также был арестован по надуманному обвинению в незаконном обороте наркотиков. Реальной причиной ареста Алиева, как и других активистов, стало их участие в акциях в Германии против политического режима в Азербайджана. Власти Азербайджана ограничили возвращение семьи Анара Алиева в Германию в результате чего двое детей лишены возможность продолжить учебу», - отметил Алекперов.

Активист DAS Октай Аллахвердиев обратил внимание на дело блогера Рашада Рамазанова, который был арестован после того, как вернулся в страну из Грузии. «Рашад Рамазанов сам вернулся в страну, вопреки предостережениям активистов о возможном аресте. Его уже второй раз за 10 лет арестовывают по обвинению в наркотиках", - рассказал Аллахвердиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также особо отметил дело Ибрагимова. "Если других активистов арестовывали через некоторое после возвращения в Азербайджан, то Зию Ибрагимова задержали сразу в аэропорту. После месячного административного ареста против него было открыто уголовного дело за неисполнение решения суда по имущественным обязательствам, хотя он их исполнил. Ибрагимов также многократно участвовал в протестных акциях в Германии против нарушения прав человека и критиковал власти Азербайджана в социальных сетях", - заявил Аллахвердиев.

По его словам, участники акции передали в редакции германских СМИ свое обращение, в которых призвали поддержать их призыв к правительству ФРГ потребовать от властей Азербайджана соблюдать условия соглашения о реадмиссии, и не преследовать высылаемых лиц. Активисты также просят истребовать от официального Баку освобождения арестованных после высылки из Германии активистов и всех других политзаключенных.

Представители властей Азербайджана акцию не комментировали.

Напомним, что ранее в посольстве Германии, отвечая на запрос корреспондента "Кавказского узла", отметили, что в дипмиссии в курсе дел указанных лиц. "Эти вопросы известны посольству. Мы внимательно отслеживаем развитие событий. В рамках переговоров с правительством Азербайджана мы регулярно контактируем также по вопросам прав человека", – сообщил 29 марта представитель посольства.

Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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