Муталлим Оруджев пожаловался на условия содержания в бакинском СИЗО

02 августа 2022, 19:17

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Муталлим Оруджев, арестованный после высылки из Германии, содержится в переполненной камере, где заключенным не хватает спальных мест, сообщили правозащитники и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Муталлим Оруджев был задержан 23 октября 2021 года по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере УК Азербайджана. Суд арестовал активиста, Бакинский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы на арест Оруджева. В суде он отверг обвинение в незаконном обороте наркотиков, заявив, что дал признательные показания под пытками. Глава пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Натиг Адилов сообщил, что Оруджев несколько лет назад уехал в Германию и продолжал политическую деятельность там, однако в июне 2021 года был депортирован обратно в Азербайджан.

Муталлим Оруджев обратился в правозащитную организацию "Линия защиты" с жалобой на условия содержания в СИЗО, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член организации Зафар Ахмедов.

"Оруджев содержится в СИЗО-3 в поселке Шувелан. Камера, в которой содержат Оруджева, рассчитана на восемь человек, но там находяится 14. Они вынуждены спать по очереди. При этом постельные принадлежности не сменяются. В тесной камере многие заключенные курят, и там постоянно стоит густой дым. Из-за того что у Оруджева есть проблемы с дыхательными органами, его состояние все более ухудшается", – рассказал Ахмедов.

По его словам, из-за этого заключенные не могут "нормально спать", их психологическое состояние становится еще более напряженным. "Шувеланский СИЗО, построенный в середине прошлого века, является абсолютно непригодным для содержания заключенных местом. Бакинский СИЗО-1 в поселке Кюрдаханы также не соответствует минимальным европейским пенитенциарным стандартам, но по сравнению с Шувеланским изолятором он является "раем". Корпуса Шувеланского СИЗО устарели и давно не ремонтировались, камеры не соответствуют даже минимальным санитарным условиям", – указал правозащитник.

Самой большой проблемой является то, что в СИЗО в поселке Шувелан содержится заключенных в два раза больше, чем предусмотрено. Это связано с тем, что в Азербайджане заключенных распределяют по СИЗО по территориальному принципу, отметил Ахмедов. "Это не поддается никакой логике. Что, мир перевернется, если заключенного отправят в другой СИЗО?" – отметил он.

По его словам, на официальные обращения "Линии защиты", как правило, госорганы не отвечают. Поэтому организация через аккаунты в социальных сетях обращается в органы юстиции с просьбой исправить ситуацию и обеспечить более-менее приемлемые условия для содержания заключенных. "Наверное, в очередной раз нам ответят, что "все ложь, правозащитники мутят воду". Но я хотел бы напомнить чиновникам и силовикам русскую пословицу: "От тюрьмы да от сумы не зарекайся". Неужели они не извлекают уроков из печального опыта арестованных бывших министров, глав исполнительной власти, генералов, крупных чиновников? Они также нарушали права других, а когда оказывались за решеткой, жаловались на несправедливость и плохие условия содержания", – сказал Ахмедов.

Информацию о жалобе Оруджева на условия содержания подтвердил его адвокат Немат Керимли. "Муталлим Оруджев давно содержится в тесной камере. Сейчас их там уже 14 человек на восемь койко-мест. Раньше Оруджев еще как-то терпел. Но сейчас от тесноты и от постоянного густого дыма от сигарет ему уже стало невыносимо. Шувеланский СИЗО является советской тюрьмой. Там не предусмотрены балконные места для курения. Все курят в камере", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Керимли отметил, что днем ранее обратился к заместителю начальника колонии с просьбой поместить Оруджева в камеру с более-менее приемлемыми условиями содержания. Если не будет результата, адвокат намерен обратиться к руководству Пенитенциарной службы.

По его словам, дело Оруджева находится на этапе судебного следствия. "Процесс ведется с начала июня. Сейчас на процессе перерыв из-за отпуска судей. Следующее заседание должно быть в третьей декаде августа. В суде мы ходатайствовали перевести Оруджева под домашний арест, но тщетно", – сказал Керимли.

Адвокат считает, что сторона обвинения не представила достоверных доказательств вины Оруджева.

Содержавшийся в прошлом в Шувеланском СИЗО журналист-расследователь и правозащитник Афган Мухтарлы также указал на "ужасающие условия" в этом учреждении.

"Я побывал в Шувелане. Эта старая, обветшалая тюрьма. Там распространена практика морального и физического давления на арестантов. Там только один новый корпус, который прозвали "Титаник", но попасть туда можно только за деньги. Остальные корпуса – ад. Летом там невыносимо жарко, зимой – очень холодно. В первой камере, куда меня заключили, содержалось 36 человек. В целом там ужасающие условия", – сказал Мухтарлы корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал на необоснованность уголовного преследования Оруджева. "Муталлим Оруджев был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков после высылки из Германии. По тому же обвинению после депортации из ФРГ были арестованы Джафар Мирзоев, Малик Рзаев, Пюнхан Керимли. Их дела писали, словно под копирку. На самом деле их преследуют именно за участие в протестных акциях в Германии против нарушения прав человека в Азербайджане, критику азербайджанского режима. Впоследствии по другим обвинениям были арестованы также высланные из Германии Самир Ашуров, Зия Ибрагимли", – сказал Мухтарлы, сам находящийся в вынужденной политэмиграции в Германии с 2020 года.

Помимо Оруджева, еще трое депортированных из ФРГ активистов (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Пюнхан Керимли), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли уже осужден к 6 годам лишения свободы. Еще один активист, Самир Ашуров, который был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека. Правозащитники сочли их дела политически мотивированными.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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