Полиция применила спецсредства против протестующих в Тбилиси

28 апреля 2024, 23:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У здания парламента Грузии выстроился вооруженный спецназ, выведены водометы. Полиция применила перцовый газ. Министерство внутренних дел объяснило это тем, что акция протеста приняла насильственный характер.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня противники законопроекта об иноагентах организовали в Тбилиси массовый митинг.

Правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что акции против законопроекта продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ. 26 апреля 126 неправительственных организаций Грузии анонсировали на 28 апреля акцию протеста. Их поддержали шесть оппозиционных партий, которые обвинили власти в попытке расколоть грузинское общество.

На территорию, прилегающую к зданию парламента, выведен спецназ. Силовики вооружены ружьями для стрельбы резиновыми пулями, тут же развернуты водометы, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла". Полиция применила перцовый газ против митингующих.

Министерство внутренних дел в своем заявлении указано, что это происходит в связи с тем, что процессы на акции приняли насильственный характер.

"На территории, прилегающей к зданию парламента, акция протеста протеста приняла насильственный характер. Протестующие словесно и физически противостоят находящимся на месте полицейским. Несмотря на неоднократные призывы полицейских, участники акции неоднократно пытались прорвать полицейский кордон. Полиция с целью восстановления порядка, использовала специальные средства, предусмотренные законом", - говорится в заявлении МВД, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

МВД вновь призвало протестующих не выходить за рамки закона.

Отметим, что в ходе акции прозвучали призывы блокировать здание парламента и не допустить в него депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" для рассмотрения во втором чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которое намечено на 29 апреля. Законопроект рассмотрит во втором чтении юридический комитет парламента, противники законопроекта опасаются, что в этот же день законопроект будет вынесен на пленарное заседание.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.