Противники закона об иноагентах вышли на митинг в Тбилиси с флагами Евросоюза

28 апреля 2024, 20:52

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Акция противников закона об иностранных агентах, продвигаемого правящей партией, началась в центре грузинской столицы. После митинга планируется шествие к зданию парламента.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что акции против законопроекта продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ. 26 апреля 126 неправительственных организаций Грузии анонсировали на 28 апреля акцию протеста. Их поддержали шесть оппозиционных партий, которые обвинили власти в попытке расколоть грузинское общество.

Группа из 14 сенаторов США, представляющих демократическую и республиканскую партии, направили письмо премьер-министру Грузии, в котором предупредили его, что в случае принятия закона об иноагентах они будут вынуждены пересмотреть отношения между двумя странами.

Акция «Да Европе, нет российскому закону» началась сегодня вечером в центре Тбилиси. Митинг противников закона об иноагентах проходит на площади Республики.

Инициаторами акции выступили более 150 общественных организаций, ее поддержали семь оппозиционных партий, которые вышли на митинг со своими сторонниками, сообщает Newsgeorgia.ge. «Ученые, студенты, врачи, представители культуры и спорта, виноделы, предприниматели, фермеры и другие группы стоят сегодня вместе на правильной стороне истории», - говорится в совместном заявлении НПО Грузии, которое цитирует издание.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

В центре грузинской столицы собрались члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане.На площади установлена сцена, откуда организаторы митинга обращаются к собравшимся. По периметру дежурят наряды полиции, мероприятие проходит в мирном формате, сообщило в 19.30 мск ТАСС.

Участники акции держат в руках флаги Евросоюза и скандируют "Нет российскому закону!". После митинга организаторы планируют шествие к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели.

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