Американские сенаторы призвали премьер-министра Грузии отозвать законопроект об иноагентах

28 апреля 2024, 02:15

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Группа из 14 сенаторов США, представляющих демократическую и республиканскую партии, направили письмо премьер-министру Грузии, в котором предупредили его, что в случае принятия закона об иноагентах они будут вынуждены пересмотреть отношения между двумя странами.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что акции против законопроекта продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ. 26 апреля 126 неправительственных организаций Грузии анонсировали на 28 апреля акцию протеста. Их поддержали шесть оппозиционных партий, который обвинил власти в попытке расколоть грузинское общество.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

14 сенаторов США направили письмо премьер-министру Грузии, в котором призвали его не принимать закон об иноагентах, пишет 27 апреля "Грузия-онлайн".

Сенаторы, представляющие и демократическую, и республиканскую партию, выразили глубокую обеспокоенность из-за законопроекта и предупредили премьер-министра, что в случае принятия закона они будут добиваться изменения политики США в отношении Грузии.

Подписанты письма заявили, что закон ставит под угрозу отношения США и Грузии и повышает вероятность введения санкций в отношений отдельных лиц, а также прекращения прямого государственного финансирования и расширения визовых ограничений. Они также заявили, что грузинский законопроект не аналогичен американскому закону Foreign Agents Registation Act.

В конце письма сенаторы заявили, что не оставят "стремление грузинского народа, который громко и ясно высказался в поддержку демократического и европейского будущего, услышанного всеми".

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