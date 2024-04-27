Грузинская оппозиция обвинила власти в попытке расколоть общество

27 апреля 2024, 05:37

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Грузинские власти, инициируя законопроект "О прозрачности иностранного влияния", пытаются расколоть общество, заявили в совместном заявлении шесть оппозиционных партий. Они призвали неравнодушных граждан присоединиться к акции протеста, анонсированной на 28 апреля неправительственными организациями.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что акции против законопроекта продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ. 26 апреля 126 неправительственных организаций Грузии анонсировали на 28 апреля акцию протеста.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Несколько оппозиционных партий Грузии распространили 26 апреля заявление, в котором обвинили власти страны в попытке поляризовать общество, внести раскол по вопросу рассматриваемого парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Подписанты заявления "Новые", "Гирчи - Больше свободы", "Дроа", "Единое национальное движение", "Республиканская партия" и "Стратегия Агмашенебели" призвали граждан принять участие в акции протеста 28 апреля. Также партии заявили, что будут координировать свои действия по противостоянию рассмотрения законопроекта во втором чтении, правда, не пояснили, как будет осуществляться это противостояние.

«На собрание, запланированное «Грузинской мечтой» на 29 апреля, принудительно примут участие люди, работающие на государственной службе и других бюджетных организациях. Мы верим, что люди, занятые на государственной службе, хорошо понимают, что значит для Грузии русификация», - говорится в заявлении партии «Лело», которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Партии заявили, что в эти дни решается судьба Грузии. «Мы рядом стоим с неправительственными организациями, это важная акция для людей. Это - акция народа и на таких акциях решается судьба нашей страны», - сказал один из лидеров партии «Новые» Ника Гварамия в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Руководитель платформы «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария сообщила, что за евроинтеграцию выступает свыше 80% населения страны и это люди разных профессий и сфер.

Из кулуарной информации стало известно, что рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" перенесено с 30 апреля на утро 29 апреля, сообщил представитель неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Георгий Ониани. «Сюрпризом стало то, что в понедельник рассмотрят законопроект на комитете парламента и пленарном заседании. Ответственность за это ложится на власти», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" также информировал, что против закона об иноагентах выступила Конфедерация профсоюзов Грузии. При поддержке иностранных партнеров профсоюзы добились восстановления прав тысяч граждан страны, а благодаря донорскому финансированию был разработан альтернативный вариант пенсионного законодательства, отметили представители организации.

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