Профсоюзы Грузии выступили против закона об иноагентах

24 апреля 2024, 09:22

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Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который продвигает правящая партия «Грузинская мечта», неприемлем. Профсоюзы при поддержке иностранных партнеров добились восстановления прав тысяч граждан страны, а благодаря донорскому финансированию был разработан альтернативный вариант пенсионного законодательства, заявили представители Конфедерации профсоюзов Грузии.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что акции против законопроекта продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

В заявлении Конфедерации профсоюзов Грузии, опубликованном на страницах организации в социальных сетях, которое перевел корреспондент "Кавказского узла", подчеркивается важность получаемого некоммерческими организациями финансирования из иностранных источников и отмечается, что "европейская интеграция – это непоколебимая воля граждан Грузии, а будущее народа – только европейское".

"Стоит отметить, что в том числе при поддержке партнерских организаций мы восстановили на работе тысячи людей, незаконно уволенных с занимаемых должностей. Как известно, нанимать квалифицированных юристов – это большая роскошь, и наши граждане не заплатили при этом ни одного тетри. Мы предоставили им еще больше информации об их трудовых правах, правах женщин, других социальных и экономических правах", - заявили профсоюзы.

Конфедерация профсоюзов Грузии, которая является независимой некоммерческой организацией, подчеркнула, что именно при поддержке донорских организаций были внесены изменения в трудовое законодательство Грузии, создан исполнительный орган трудового законодательства в виде Службы инспекции труда. "Это было важно, когда люди массово гибли на производстве из-за несоблюдения норм безопасности, о чем недвусмысленно свидетельствует статистика", - сказано в заявлении.

Также благодаря донорскому финансированию был разработан альтернативный вариант пенсионного законодательства, в котором "предусмотрено несколько наиболее важных для пенсионеров составляющих".

Поддержка профсоюзов иностранными донорами "важна для исследований, законодательных инициатив и повышения осведомленности" грузинского населения. "Каждое из этих действий служит только интересам наших граждан. Это неполный перечень мероприятий, которые Конфедерация осуществила в стране с помощью иностранных доноров. Однако целью и началом всегда были граждане Грузии", - отметили в организации.

"Кавказский узел" также писал, что, по мнению грузинской молодежи, закон об иноагентах закроет Грузии путь в Европу. В Тбилисском госуниверситете студенты-активисты начали сбор подписей за запрет премьер-министру Ираклию Кобахидзе читать лекции в этом вузе.

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