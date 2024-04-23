Грузинская молодежь объяснила мотивы участия в протестах

23 апреля 2024, 02:13

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Закон об иноагентах закроет Грузии путь в Европу, поэтому протесты не прекратятся, заявили "Кавказскому узлу" студенты-активисты. В Тбилисском госуниверситете начат сбор подписей за запрет премьер-министру Ираклию Кобахидзе читать лекции в этом вузе.

Как информировал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении. Обсуждение прошло на фоне массовых акций протеста. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что закон об иноагентах может быть легко пересмотрен или отменен, если Грузия получит заверение в возможности "уже завтра" присоединиться к Евросоюзу, но Грузия и ЕС пока не готовы к объединению. 22 апреля активисты заявили, что акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" продолжатся, к ним присоединятся студенты. Они отметили, что намерены протестовать беспрерывно до тех пор, пока власти не откажутся от попыток принять закон об иноагентах.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Акция возле парламента против закона об иноагентах 22 апреля была немногочисленна. Корреспондент "Кавказского узла" задала вопрос ее участникам, что побудило их принять участие в митинге.

Четыре подружки рассказали, что учатся в разных университетах. Нина учится в Тбилисском университете. "Я работаю в небольшой НПО. Мы четко знаем, что наше НПО закроется, если этот закон будет принят. Я не хочу уезжать за границу, но если этот закон будет принят, то я не вижу будущего в своей стране", - призналась она.

Додо учится в университете Илья, она заявила, что готова протестовать до тех пор, пока власти не отзовут законопроект. Девушки признались, что будут приходить на акции к парламенту, даже если больше никто не придет.

"Принятие этого закона закроет многие возможности для нас. Думаю, что этот закон надолго отсрочит вступление Грузии в Евросоюз. А надежды нашего народа во многом связаны с Европой. Мои родители живут за границей и это позволяет моей семье оплачивать мое образование. Может так случиться, что из-за этого закона будет отменен безвизовый режим с ЕС. Для меня это будет катастрофой", - призналась Ия, которая учится в художественной академии.

У первого корпуса Тбилисского государственного университета прошла акция "Студенты против российского режима!" Учащиеся начали сбор подписей за лишение премьер-министра Ираклия Кобахидзе права читать лекции в их университете. «Мы выведем студентов в парламент, чтобы еще раз ясно заявить о себе и дать понять этому правительству, что российский закон не будет принят", - заявил в эфире "Формулы" организаторов митинга Давид Чхобадзе. К студенческому митингу присоединился и грузинский историк Юлон Гагошидзе.

Студенты прошли маршем к гостинице "Тифлис Палас", где проходил конференция Евразийского института. Они выкрикивали лозунги "Нет России" и "Нет российскому закону". Организатором конференции выступили Европейский институт и его основатель Гульбаат Рцхиладзе. В эфире "Мтавари" Рцхиладзе сказала, что конференция проводится еще и потому, что в "Грузии много русских туристов".

Активист Егор Куроптев прокомментировал в эфире "Мтавари Архи" конференцию. По его словам, в числе ее участников - гражданка России, которая за три дня до того побывала в Цхинвали, тем самым нарушив Закон об оккупированных территориях.

"Я не понимаю, как в Тбилиси попали люди, которые еще несколько дней назад находились в оккупированном Цхинвали. Судя по всему, это произошло с нарушением Закона об оккупированных территориях. Это надо проверить, как они оказались на территории, контролируемой Грузией. Что касается конференции, которая сейчас проходит в Тбилиси, то она является частью большой конференции, которую Россия проводит уже несколько лет, и это абсолютно осознанная кампания по проведению политики Кремля", - заявил он.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении. Обсуждение прошло на фоне массовых акций протеста. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что закон об иноагентах может быть легко пересмотрен или отменен, если Грузия получит заверение в возможности "уже завтра" присоединиться к Евросоюзу.

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