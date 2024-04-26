Более сотни грузинских НПО отказались сотрудничать с властями

26 апреля 2024, 04:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

126 неправительственных организаций Грузии анонсировали на 28 апреля акцию протеста против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Представители НПО заявили, что отказываются от любого сотрудничества с властями, пока те не откажутся от попыток принять закон об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что акции против законопроекта продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Неправительственные организации Грузии отказались встречаться с государственными чиновниками, участвовать в рабочих группах и консультациях и координировать свои действия в международном или любом другом формате с властями. О таком решении 126 грузинских НПО объявили 25 апреля в совместном заявлении.

Представители организаций указывают, что не намерены сотрудничать с властями в случае принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который противоречит Конституции Грузии и подрывает зафиксированный в основном законе курс на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.



«Власти нарушают конституционные рамки и меняют курс внешней политики страны, нарушая свое слово и заново рассматривая "российский закон". Это предательство стойкой воли грузинского народа. Не осталось ни одного социального слоя, профессиональной или общественной группы, которая бы в последние дни не просила власти отозвать "российский закон". Ученые, студенты, врачи, представители культуры и спорта, виноделы, предприниматели, фермеры и другие группы стоят сегодня вместе на правильной стороне истории», - говорится в заявлении, направленном корреспонденту «Кавказского узла».



Закон, который продвигает правящая партия, отдаляет страну от Евросоюза, о чем говорят все международные партнеры: Евросоюз, НАТО, ООН, Совета Европы и дружественных стран, российское законодательство отделяет нас от Евросоюза. Рассмотрение и принятие российского закона — это «антиконституционный шаг», затрагивающий всех граждан, убивает грузинскую демократию и оставляет нас один на один с Россией», в то время, как 80% населения стран поддерживает вступление Грузии в Евросоюз, указали авторы заявления.



НПО обратили внимание, что их деятельность ориентирована на интересы людей и их прав. Руководитель неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Екатерина Гигаури сообщила, что государственные служащие, которые работали в направлении евроинтеграции, оказались сейчас под большим давлением.

Руководитель неправительственной организации «Международное общество справедливых выборов и демократии» Нино Долидзе подчеркнула, что общественность важно широко проинформировать о противоречии закона об иноагентах Конституции Грузии.

«Евросоюз прямо говорит, что в этим законом Грузия не вступит в ЕС. Поэтому мы максимально хотим ознакомить людей, в том числе государственных служащих, которые трудились много времени в направлении евроинтеграции. Все должны знать, что принятие этого закона противоречит евроатлантическому курсу», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

В своем заявлении 126 НПО анонсировали массовую акцию протеста против закона об иноагентах 28 апреля.

"Кавказский узел" также информировал, что против закона об иноагентах выступила Конфедерация профсоюзов Грузии. При поддержке иностранных партнеров профсоюзы добились восстановления прав тысяч граждан страны, а благодаря донорскому финансированию был разработан альтернативный вариант пенсионного законодательства, отметили представители организации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.