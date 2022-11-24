Орхан Агаев связал нападение в Берлине с властями Азербайджана

24 ноября 2022, 04:29

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Полиция в Берлине взяла под охрану дом азербайджанского блогера Орхана Агаева, который был избит 21 ноября, и разыскивает участников нападения, говоривших на азербайджанском языке. Сам Агаев уверен, что за нападением стоят власти Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел" 21 ноября, блогера Орхана Агаева избили около его дома в Берлине несколько человек, он госпитализирован с травмами. Агаев избит за критику властей Азербайджана, предположил журналист Афган Мухтарлы.

Орхан Агаев уже был избит в Берлине 13 февраля 2021 года, он получил травмы, рассказал в марте 2021 года "Кавказскому узлу" политэмигрант, руководитель русской редакции "Туран ТВ" Эмин Ахмедбеков. Нападениям подвергаются в Европе многие критики властей Азербайджана, указали правозащитники и призвали силовые структуры европейских стран расследовать эти нападения.

Орхан Агаев 23 ноября рассказал корреспонденту «Кавказского узла» подробности нападения. По словам блогера, нападение произошло около полудня, когда он вышел из дома выбросить мусор.

«Я возвращался к подъезду и увидел, что ко мне приближается человек. Настигнув меня почти под нашим балконом, он сразу ударил меня кулаком, я упал на землю. Судя по силе удара, это наверняка был спортсмен. Повалив меня на землю, он подозвал на азербайджанском языке другого человека, чтобы тот побыстрее подошел. Они вместе стали меня бить: сначала они меня пинали, потом навалились на меня и стали бить по голове. Мне показалось, что они били не только кулаками, но еще чем-то тяжелым. Я увидел у одного из них в руках нож. Я кричал, звал полицию, и если бы не вышла на балкон моя жена, которая стала кричать и снимать это на видео, они, наверное, убили бы меня. Видимо, испугавшись шума и видеозаписи, они бросили меня и побежали. Поначалу я еще боль не сильно ощущал и смог встать, мы вызвали полицию», - сообщил Агаев.

Он предоставил "Кавказскому узлу" видео нападения, снятое, по словам блогера, его женой. Запись длится 11 секунд, на ней видно, как двое мужчин бьют лежащего на земле человека. У одно из нападавших в руках заметен предмет, похожий на нож. За кадром с ужасом кричит женщина, которая называет имя «Орхан».

По словам Агаева, нападавшие не выдвигали ему никаких требований, не предлагали ему извиниться или не говорить чего-либо. «Возможно, у них была конкретная цель и она заключалась в том, чтобы искалечить или убить меня», - предполагает он.

При обследовании в клинике у Агаева обнаружили два колотых ранения на затылке, предположительно следы ударов кастетом. Он отметил, что испытывает сильные боли после избиения и продолжает лечение амбулаторно.

«Мне разбили в кровь лоб, нос, рот. Меня хотели на сутки оставить в больнице, но я не мог оставить супругу с ребенком одних дома и потому выписался в тот же вечер. Полиция выставила к нашему дому охрану, но на следующий день мы все равно перебрались в другое место, потому возле дома заметили подозрительных людей. Сейчас полиция охраняет нас здесь», - сказал Агаев. Он отметил, что полиция рассматривает вопрос о предоставлении ему охраны и после выздоровления, когда он сможет выходить из дома на работу, однако процесс восстановления, по его предположениям, займет достаточно долгое время.

Результаты медобследования блогера, как и видео, снятое его женой, направлены в криминальную полицию, которая расследует нападение. Также полицейские изучают записи с камеры видеонаблюдения, установленной на соседнем доме, отметил Агаев.

Блогер связал нападавших с властями Азербайджана

Он предполагает, что нападавшие действовали по заказу из Азербайджана и за нападением стоят власти страны. Агаев отметил, что в день нападения на него 21 ноября отмечалось 30-летие азербайджанской правящей партии «Йени Азербайджан» («Новый Азербайджан»).

«В Баку на меня завели уголовное дело якобы из-за призывов к беспорядкам. В прошлом году на меня также было совершено нападение, но тогда заказчикам удалось отвести следы, замять дело. Полгода назад на меня в германский суд через своего адвоката подал (один из соучредителей) SOCAR Trading (дочерняя компания государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, базирующаяся в Женеве - прим. "Кавказского узла"). Чтобы привлечь меня к суду они указали мой домашний адрес. Я попросил полицию расследовать, как они могли получить мой адрес. Значит за мной уже давно следили», - сказал Агаев.

Блогер, который ранее публиковал на своем YouTube-канале Huseyn TV видео с личными оскорблениями и нецензурной бранью, не считает, что основанием для нападения стали его недавние видеовыпуски. «Мы с коллегами, блогерами Сулейманом Сулейманлы и Имадеддином Алимановым, создали организацию SIO Media. Мы все старые видео деактивировали и заявили, что больше у нас не будет оскорблений и ругани, мы будем действовать цивилизованными методами», - сказал Агаев.

14 ноября блогеры Орхан Агаев, Сулейман Сулейманлы и Имадеддин Алиаманов заявили о создании ресурса SIO(аббревиатура из первых букв их имен) Media на базе Huseyn Tv. В 35-минутном видео на обновленном они объявили, что «останавливают свое участие в оппозиционном сообществе» и намерены бороться за справедливость и свободу слова, избегая оскорблений и брани. После этого заявления и до нападения Агаева на площадке SIO Media были опубликованы три видеоматериала с названиями «Мехрибан Алиева ушла с должности? Права человека нарушаются?», «Как живут люди в Азербайджане? Права человека нарушаются?» и «Вы должны банкам? Причины». В этих видео рассказывается о социальных проблемах в Азербайджане, жалобах граждан на материальные трудности, демонстрируются кадры разгона акций протеста. Видео сопровождается фотоколлажами с изображением президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой.

Власти Германии обязаны обеспечивать безопасность людей, которым предоставлено убежище в стране, на том же уровне, на котором обеспечивается безопасность всех граждан, отметил исполнительный директор азербайджанского Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР), политэмигрант Эмин Гусейнов.

«Безопасность Агаева должна быть надежно обеспечена, под охрану должно быть взято не только место его проживания, но и все его передвижения - поездки на работу, во время работы, возвращение домой. Куда бы он ни ходил, он должен быть под охраной. В Германии ранее были случаи убийств чеченских диссидентов, поэтому власти должны всерьез отнестись к безопасности Орхана Агаева, тем более, что уже на него были две физические атаки», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что есть прецеденты, когда азербайджанских политэмигрантов в Европе брали под круглосуточную охрану. «Во Франции после того, как в прошлом году было покушение на блогера Мухаммеда Мирзали, ему была выделена охрана, в течение 24 часов в сутки обеспечивается его безопасность. Куда бы он ни направлялся его сопровождают сотрудники правоохранительных органов Франции», - сказал Гусейнов.

Представители компании Socar Trading оказались недоступны для комментариев. В пресс-службе генеральной прокуратуры на письменный запрос корреспондента «Кавказского узла» о том, ведется ли уголовное дело против Агаева в Азербайджане, до конца рабочего дня 23 ноября ответа не поступило.

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