Критик властей Азербайджана госпитализирован после избиения в Берлине

21 ноября 2022, 20:15

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Блогера Орхана Агаева избили в Берлине несколько человек, он госпитализирован с травмами, сообщил правозащитник Эмин Гусейнов. Агаев избит за критику властей Азербайджана, предположил журналист Афган Мухтарлы.

Как писал "Кавказский узел", Орхан Агаев уже был избит в Берлине 13 февраля 2021 года, он получил травмы, рассказал в марте 2021 года "Кавказскому узлу" политэмигрант, руководитель русской редакции "Туран ТВ" Эмин Ахмедбеков. Нападениям подвергаются в Европе многие критики властей Азербайджана, указали правозащитники и призвали силовые структуры европейских стран расследовать эти нападения.

Сегодня Орхана Агаева избили около его дома в Берлине, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» находящийся в политэмиграции в Европе исполнительный директор "Института свободы и безопасности репортеров" Эмин Гусейнов.

"На Орхана Агаева напали два человека сегодня во дворе дома, где он живет в Берлине. Орхан вышел из дома, чтобы мусор вынести, и сразу же на него набросились два человека. Все этого происходило у балкона его квартиры, находящейся на первом этаже. На шум вышла его супруга. Когда она увидела происходящее, ее муж был повален на асфальт, и один из нападавших держал нож над ним, вероятно, для нанесения удара. Женщина стала кричать, звать на помощь, одновременно снимая происходящее на видео. Это, видимо, спугнуло нападавших, и они бросились бежать. Орхан сначала поднялся, но потом ему стало плохо, и его отвезли в больницу", - рассказал Гусейнов.

В прошлом году Агаева жестоко избили пять-шесть человек, добавил он. "Этнические курды и турки. Германская полиция задержала этих лиц. Но они дали показания, что спор у них возник из-за места на парковке. Нападавшие возместили затраты на лечение Орхана и отделались штрафом. Орхан работает в Германии разносчиком пиццы, у него не было средств, чтобы нанять адвокатов и доказать, что это не было бытовым преступлением", - сказал правозащитник.

По его словам, Агаев приехал с семьей в Германию пять лет назад и имеет статус беженца. "Орхан Агаев в Азербайджане жил в Сумгаите. Однажды в драке ему подбросили наркотики и хотели арестовать. Однако ему удалось перебраться в Россию. Там он выступал в социальных сетях с жесткой критикой властей Азербайджана. Опасаясь, что в Москве его могут арестовать, он перебрался в Германию. Здесь он также продолжал критику властей Азербайджана. Орхан критиков власти за нарушение прав человека, коррупцию, произвол чиновников и силовиков", - рассказал Эмин Гусейнов.

Агаев не всегда соблюдал этические нормы, признал он. "Порой переходил на откровенную нецензурную брань, личные оскорбления, мат. Он выступал в основном на своем канале в YouTube - Huseyn TV. Некоторое время назад ему поступила анонимная угроза, что, если он не прекратит ругаться в эфире и не удалит все записи с оскорблениями, то с ним с расправятся. После этого он и еще двое других блогеров выступили с совместным заявлением о том, что прекращают ругань и будут только заниматься критикой в этических рамках. Они удалили свои предыдущие материалы и создали на базе Huseyn TV совместный ресурс... Тем не менее, на Агаева сегодня было совершено нападение. Он сам связал это со своей блогерской деятельностью", - сказал Гусейнов.

Пребывание за рубежом не гарантирует безопасность критикам властей Азербайджана, отметил правозащитник. "Ранее были атаки на блогеров и журналистов – Турала Садыглы, Мухаммеда Мирзали, Манафа Джалилзаде, Видади Искендерова. Международное сообщество не должно оставлять эти факты без внимания. Недавно ПАСЕ назначила докладчика по вопросам угрозы жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане. Это относится и тем, кто находится за рубежом. Но случай с Агаевым показывает, что атаки на критиков власти за рубежом продолжаются", - отметил Гусейнов.

На осенней сессии ПАСЕ назначила специального докладчика по вопросу об угрозах жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане. Им стала парламентарий Ханна Барделл из Великобритании. Представители НПО Азербайджана выразили надежду, что это назначение повысит международное внимание к проблеме безопасности журналистов и правозащитников в стране и будет способствовать устранению угроз для них.

Информацию о нападении на Агаева подтвердил и проживающий в Германии журналист-расследователь Афган Мухтарлы. "Нападавших на Орхана Агаева было трое. Двое причинили ему травмы, а один наблюдал со стороны. Об этом Орхан сам мне рассказал. Тот, который наблюдал со стороны, в конце дал команду на азербайджанском языке: «Пойдем». Орхан и в прошлом году был избит. Очевидно, что заказ на физическую атаку пришел из Баку. В Азербайджане ранее его уже объявили в международных розыск – против него начато уголовное дело по обвинениям в призывах к массовым беспорядкам, попытке госпереворота. Сейчас Орхан Агаев находится в больнице в связи с причиненными ему травмами. Ему разбили в кровь нос, есть травмы в различных частях тела. Он в сознании, может говорить, но залечивание травм займет, наверное, длительное время", - рассказал Мухтарлы корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Агаев оказался недоступным для комментариев. В Генпрокуратуре Азербайджана в связи с окончанием там рабочего дня корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось получить информацию об уголовном деле в отношении Орхана Агаева.

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