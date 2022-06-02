Полиция пресекла акцию протеста родителей политэмигранта Турала Садыглы в Баку

02 июня 2022, 01:20

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Родители азербайджанского политэмигранта и блогера Турала Садыглы вышли на акцию протеста перед зданием президентской администрации в Баку, но полицейские не позволили им провести ее. Жизнь резко критикующего власти Азербайджана Турала Садыглы находится в опасности, заявили его родители.

Как писал "Кавказский узел", Турал Садыглы является администратором страницы Azad söz (Свободное слово) в Facebook, резко критикующей политику властей Азербайджана. В 2015 году был арестован его брат Эльгин Садыглы, которому было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Он спустя несколько месяцев был осужден условно, а в 2018 году его вновь арестовали на 30 суток после того, как Турал Садыглы инициировал международную кампанию "Расскажем о диктаторе" в знак протеста против внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Прокуратура Азербайджана в мае 2019 года возбудила уголовное дело против находящегося в политэмиграции блогера и активиста Турала Садыглы. Он объявлен в розыск по линии Интерпола. Садыглы назвал уголовное преследование провокацией.

Родители азербайджанского политэмигранта и блогера Турала Садыглы 1 июня пытались провести акцию протеста перед зданием президентской администрации в Баку. Они утверждали, что жизнь резко критикующего власти Азербайджана Турала Садыглы находится в опасности.

Отец блогера, Аловсат Садыглы заявил, что власти Азербайджана направили в Европу киллеров.

"Турал говорит правду, человека надо выслушать, а не убивать. Против него необоснованно возбудили три уголовных дела, объявили в международный розыск, а теперь решили убить. Я пришел сюда, чтобы выразить свое возмущение и протест", - процитировало Аловсата Садыглы агентство.

Сотрудники полиции усадили родителей блогера в машину и отвезли в отдел приемов президентской администрации в Наримановском районе Баку.

Турал Садыглы уже несколько лет проживает в Германии, где получил политическое убежище, он является одним из критиков правительства Азербайджана, информировало агентство.

Ранее, в январе, Бакинское Главное управление полиции объявило в розыск проживающего в Европе Турала Садыглы, в отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье “мошенничество, совершенное организованной группой", сообщало "24 saat".

Напомним, что в 2021 году в Европе было совершено покушение на другого критика официального Баку, блогера Мохаммеда Мирзали, который сотрудничал с Туралом Садыглы. Проживающий во Франции Мухаммед Мирзали 14 марта 2021 года подвергся нападению неизвестного, который нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся. В 2018 году Мухаммед Мирзали вместе с Туралом Садыглы и Ордуханом Темирханом проводили кампанию протеста в соцсетях под названием "Расскажем о диктаторе", приуроченную к назначению внеочередных президентских выборов в Азербайджане и выдвижению кандидатуры Ильхама Алиева. Правозащитники обвинили в нападении власти Азербайджана, заявили о серии подобных инцидентов и призвали силовые структуры Франции и других европейских стран расследовать их.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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